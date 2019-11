Ho, ho, ho... Hoe ver ga jij mee in de wenslijst van je kind?

Hoe ver ga jij mee in de verlanglijst van je kind? Ⓒ Hollandse Hoogte / Richard Brocken

Een iPhone 11, een ’nieuwe’ MacBook-air, een portemonnee van Chanel, Gucci-badslippers, Air Pods, een GoPro en 4000 dollar in cash. Een vader In Los Angeles moest even met zijn ogen knipperen toen hij het nogal uitbundige verlanglijstje van zijn dochter (10) las. Wat is het meest exorbitante dat jij ooit op het lijstje van jouw kind zag?