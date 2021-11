Deel 27: ’Ik was niet meer te houden: eindelijk shoppen voor de baby’

Na de goede 12 weken echo en een fijne uitslag van de NIPT-test durf ik het aan, we kunnen gaan winkelen. De afgelopen weken heb ik me echt moeten inhouden, want ik heb zo veel leuks gezien en mijn handen jeuken. Je wilt natuurlijk niet met een hele garderobe en kinderkamer zitten als je nog in een spannende fase van je zwangerschap zit. Maar ja, wanneer is het niet meer spannend en wel helemaal safe? Ik denk dat jullie wel begrijpen wat ik bedoel.

Na de goede uitslagen sprong het denkbeeldige stoplicht op groen en was ik niet meer te houden. Ik houd enorm van genderneutrale kleding bij pasgeboren baby’s en hoefde dus niet per se te wachten tot de geslachtsbepalende echo. Daarom heb ik de baby en mezelf een aantal hele leuke outfits gegund. Mijn eigen broeken begonnen ook een beetje te knellen en ik was vooral aan het einde van de dag blij dat ik met mijn broek open op de bank kon ploffen. Maar niet alleen qua kleding begon ik dingen van mijn to-do-lijstje af te strepen. Ook in deze fase ga ik erg goed op lijstjes en zal nooit spullen kopen om het kopen.

Oriënteren

Omdat ik natuurlijk al sinds 2019 in het traject zit en vanaf 2020 bezig ben geweest met de inseminaties heb ik ruim de tijd gehad om me te oriënteren op merken, stijlen en producten die ik graag zou willen hebben als het echt zover is. Ik ben iemand die heel gestructureerd en systematisch te werk gaat en schema’s en lijstjes zijn in mijn huis overal te vinden. Zo ook een lijstje met favoriete babyspullen. Ik had top drie’s gemaakt van bedjes, boxen, wandelwagens, commodes, babybadjes en ga zo maar door.

En dus begon voor mij een van de leukste dingen om te doen; de zoektocht naar de perfecte koopjes. De pareltjes vinden tussen de ’troep’. Voor mij hoeft namelijk niet alles nieuw te zijn. Het is juist extra leuk om producten een tweede leven te geven, en daarbij ook te zien dat mensen blij zijn met het feit dat jij er blij van wordt. Zo geschiedde het dat ik dagenlang speurde op speciale websites en dat het een sport werd om de juiste biedingen te plaatsen. Als ik weer iets te pakken had, was ik als een kind zo blij.

Aangezien ik geen auto heb, werd mijn vader weer gebombardeerd tot chauffeur. Moet hij niet komen opdraven om mij naar de kliniek te rijden dan is het wel om spullen voor de babykamer op te halen. We zijn nu weken verder en heb eigenlijk al de hele babyuitzet bij elkaar weten te zoeken, en ben er zo blij mee. Ik vraag me af of anderen (de lezeressen van VROUW) er ook zo vroeg mee waren of dat ze tot een later moment hebben gewacht.

De charme van tweedehands

Het leuke van tweedehands shoppen is het contact met de mensen die je hebt waarvan je koopt. De verhalen die bij de spullen horen, maken de producten nog leuker. Zo kocht ik niet zo lang geleden een draagzak online. Omdat de man aan de andere kant van de stad woonde en ik er op de fiets niet zo makkelijk naartoe kon, bood hij aan het vanuit zijn werk bij mij thuis af te geven. Toen hij bij mij aankwam zag ik hem staan met 2 grote tassen. Na even gepraat te hebben over zijn dochtertje, de zwangerschap van zijn vrouw en mijn zwangerschap zei hij ’omdat je zo enthousiast overkwam in je berichten, geef ik je er een splinternieuwe flessenwarmer bij. Wij hebben hem dubbel’. Geloof me, in geen een winkel krijg je zomaar gratis spullen bij je aankoop en de leuke spontane gesprekken zijn ook ver te zoeken.

De enige gratis spullen die je krijgt als zwangere vrouw, zijn de gratis babyboxen die je overal kunt afhalen. Wat een cadeautje is dat, het leek wel kerst in september. Als een kind zo blij en helemaal trots liep ik keer op keer met een babybox over straat. Want ja mensen, al zie je nog niets, ik ben wel zwanger!

Isabelle schreef ook het boek BAM! Moeder worden doe je zo maar niet! over het traject van een BAM-moeder.