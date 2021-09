Weekhoroscoop 36 - Jij en je geliefde zijn het niet helemaal met elkaar eens, Waterman

Ram

Liefde: Je zelfvertrouwen neemt toe waardoor je ook (weer) meer durft te flirten, vooral met je eigen partner. Hij of zij juicht dit alleen maar toe.

Financiën: Op financieel gebied kun je nu best een risico nemen. Iets voor jezelf beginnen? Ergens in investeren? Minder uren werken? Durf bepaalde patronen te doorbreken, je moet ergens beginnen.

Werk: Wees ambitieus zonder jezelf uit te putten. Je ideeën en intenties kunnen nog zo goed zijn, jezelf over de kop werken is nooit een goed idee.

Persoonlijk: Je energie begint op te raken, lieve Ram. Hoogste tijd om bij te tanken. Niet een klein beetje, maar de volle inhoud. En ja, dat kost iets meer tijd.

Stier

Liefde: Hoe graag je je aan je beloftes wilt houden, het lukt je gewoon niet om de tijd ervoor vrij te maken. Je geliefde heeft alle begrip, maar zelf voel je je er allesbehalve prettig onder.

Financiën: Na een poosje van twijfelen, ben je er klaar voor om knopen door te hakken en overbodige lidmaatschappen en verzekeringen op te zeggen.

Werk: Iemand op het werk wil jou graag beter leren kennen. Hierdoor kunnen er irritaties ontstaan van jouw kant. Jij wilt dit namelijk niet.

Persoonlijk: Doe waar je naar verlangt, ongeacht wat een ander hiervan vindt.

Tweelingen

Liefde: Je partner raakt een gevoelige snaar bij je, niet alleen in bed, ook emotioneel. Jullie gaan op elk gebied een intieme week tegemoet.

Financiën: Je hebt veel ideeën over wat je met je geld wilt en kunt doen, maar het verandert met de dag en soms zelfs per uur. Geen goed moment om belangrijke keuzes te maken.

Werk: Je hebt behoefte om jezelf meer te ontwikkelen en te ontplooien. Ontbreekt het aan uitdaging op je werk? Maak het bespreekbaar met je werkgever en vraag naar de eventuele mogelijkheden.

Persoonlijk: Als je vanbuiten zelfvertrouwen uitstraalt, doet de binnenkant vanzelf mee. Er goed uitzien is je goed voelen. Andersom werkt het trouwens ook, probeer maar!

Kreeft

Liefde: Doordat jullie agenda’s niet synchroon lopen, is er helaas weinig tijd voor elkaar deze week. Je merkt dat je dit toch wel vervelend vindt.

Financiën: Door op het juiste moment de juiste dingen te zeggen kun je jezelf zomaar een aantrekkelijke klus toe-eigenen en op die manier een leuk extraatje verdienen.

Werk: Hoewel er nieuwe mogelijkheden te verwachten zijn, komen die niet vanzelf naar je toe. Toch kun je door het slim te spelen de dingen wel iets meer naar je hand zetten.

Persoonlijk: Gedachten zijn krachten; welke wil je graag geloven?

Leeuw

Liefde: Vooral in het weekend doe je erg je best om het thuis gezellig te maken. Fijn, hier waren jullie ook echt wel even aan toe, wat extra tijd met en voor elkaar.

Financiën: Hoewel je weet dat je sommige dingen beter anders kunt aanpakken, kost het je moeite om dit patroon te doorbreken.

Werk: Men vindt je momenteel een beetje eigenwijs. Desondanks, of misschien wel juist daarom, boek je goede resultaten.

Persoonlijk: Waar je normaliter graag klaarstaat voor anderen, word je nu zelf verzorgd en verwend. Ook weleens leuk! En verdiend!

Maagd

Liefde: Met een beetje fantasie en creativiteit bezorg je je geliefde deze week een paar zeer bijzondere momenten waarvoor hij of zij je erg dankbaar is.

Financiën: Je bent precies op het juiste moment op de juiste plaats om diverse leuke aanbiedingen op de kop te tikken. Vooral op het gebied van kleding sla je flink je slag. En met leuke spullen voor je huis.

Werk: Je werkgever of leidinggevende brengt eventuele door jou gemaakte kosten niet in rekening. Ook bestaat de kans dat je een gratis cursus of workshop wordt aangeboden.

Persoonlijk: Hoe beter jij jezelf leert kennen, hoe beter je weet wat je wilt in het leven en wat er werkelijk toe doet voor jou.

Weegschaal

Liefde: Probleempjes binnen de relatie worden opgelost zonder dat jullie er ruzie over maken. Je blijft opvallend kalm, wat een positief effect heeft op je relatie én de sfeer in huis.

Financiën: Een gebrek of defect los je gemakkelijk zelf op, desnoods met de hulp van vrienden of familie. Dit scheelt je zomaar een heleboel geld.

Werk: Er is gedoe op de werkvloer. Hoe graag je ook wilt bemiddelen, je kunt hier beter buiten blijven. Als de boel straks escaleert, heb jij het in elk geval niet gedaan.

Persoonlijk: Dit is hét moment om een slechte gewoonte of zelfs een verslaving aan te pakken. Hulp nodig? Er zijn mensen en instanties die je graag willen helpen en samen met jou ook goede resultaten kunnen boeken.

Schorpioen

Liefde: Binnen de relatie steken er wat twijfels de kop op. Laat het even rusten, grote kans dat je nu wat overgevoelig bent en volgende week weer heel anders tegen de dingen aankijkt.

Financiën: Als je het idee hebt dat er iets is misgegaan met een (online) bestelling of een (digitale) betaling, maak dit dan direct kenbaar. Je kunt het beter meteen corrigeren dan achteraf actie ondernemen.

Werk: Hoewel onverwachte veranderingen op de werkvloer je lichtelijk van streek maken, is er weinig wat je eraan kunt doen. Blijf kalm en wacht rustig af tot er meer duidelijkheid is. Je druk maken kan altijd nog.

Persoonlijk: Wees blij met wat je hebt, maar verlies niet uit het oog wat je graag nog wilt bereiken. Het één hoeft het ander niet uit te sluiten.

Boogschutter

Liefde: Dit is een goed moment om af te spreken met familie. Samen met je partner en wat andere mensen maken jullie plannen voor de herfst- of kerstvakantie. Leuk om je ergens op te kunnen verheugen.

Financiën: Een onverwachte uitgave maakt je allesbehalve blij. Helaas betreft het iets wat niet heel lang uitgesteld kan worden. Laat je goed informeren over wie de beste service biedt én (in verhouding) de beste prijs hanteert.

Werk: Op je werk neem je de leiding op je, wat je verdraaid goed afgaat. Je wilskracht en positieve kijk op de dingen zijn absoluut inspirerend.

Persoonlijk: Neem een sprong in het diepe en heb vertrouwen dat het goedkomt. Je bent klaar voor een nieuw avontuur!

Steenbok

Liefde: Je zit wat minder prettig in je vel waardoor je ook iets minder zelfvertrouwen hebt. Al zegt je geliefde nog zo vaak hoe mooi hij of zij je vindt, je hebt moeite dit te geloven. Jammer, want je partner heeft wel gelijk, je bent momenteel echt te kritisch over jezelf.

Financiën: Dit is geen goede week om een duur product aan te schaffen of op een andere manier veel geld uit te geven. De kans dat er iets aan je aankoop óf aan de verkopende partij mankeert, is groot. Lees zorgvuldig alle reviews.

Werk: Er komt een nieuwe vacature vrij die werkelijk geknipt is voor jou. Niet denken maar doen, Steenbok. Wat heb je te verliezen?

Persoonlijk: Je wilt graag iets nieuws ondernemen, maar voelt je om de één of andere reden geblokkeerd. Wat heeft hier de overhand, je hoofd of je hart?

Waterman

Liefde: Jij en je geliefde zijn het niet helemaal met elkaar eens. Wees gerust open en eerlijk; smoesjes verzinnen werkt niet in je voordeel. Sterker nog, als je partner er later achter komt dat je oneerlijk bent geweest, wordt het er zeker niet gezelliger op.

Financiën: Je zit goed in de slappe was en kunt jezelf de dingen veroorloven die je graag wilt hebben of doen. Gun het jezelf en geniet ervan.

Werk: Het is tijd voor verandering. Vooral als je al langer rondloopt met twijfels over je werk, of dit nu betrekking heeft op de locatie, je uren of iets anders, nu is het moment om de cirkel te doorbreken en nieuwe dingen in beweging te zetten.

Persoonlijk: Een teleurstelling of vertraging drukt een stempel op je humeur. Laat iets waar je geen invloed op hebt nooit van invloed zijn op wat je wél zelf in de hand hebt. Jij bepaalt namelijk helemaal zelf hoe jij hiermee wilt omgaan.

Vissen

Liefde: Je geliefde geniet ervan als je hem of haar wat vaker een complimentje geeft of in het openbaar laat merken dat hij/zij nog steeds de enige is voor jou.

Financiën: Door een inschattingsfout geef je iets te veel geld uit waardoor je de rest van de maand wat zuiniger aan moet doen. Als je dit nog kunt voorkomen zou dat fijn zijn.

Werk: Je steekt met kop en schouders boven je collega’s uit waar het gaat om empathie, hulpvaardigheid en creativiteit. Het gevolg is wel dat je collega’s je regelmatig benaderen voor hulp en advies.

Persoonlijk: Je gezond verstand is niet altijd verstandiger dan de stem van je hart. Deze week in elk geval niet; volg je gevoel.