Daghoroscoop 26 maart

Uw spieren vormen een kwetsbaar punt dat extra aandacht nodig heeft. Massage kan zowel preventief als genezend zijn en dat geldt voor uw hele lichaam. Train uw lichaam; u hoeft geen bodybuilder te zijn, maar slappe spieren overbelasten met name de rug en dat leidt tot andere klachten.

RAM

U zult het leuk vinden iets nieuws te leren, zeker samen met uw partner. Het zal uw relatie bovendien ten goede komen. Leer naar elkaar te luisteren zonder elkaar in de rede te vallen. Bescherm uw gezin; geef niet nodeloos geld uit.

STIER

Een liefdesrelatie wordt hechter en neemt in betekenis toe. Geniet van elke minuut samen. Wees niet bang zaken te bespreken die kort geleden nog taboe waren. Een zakelijk compagnonschap lijkt profitabel; u voelt elkaar goed aan.

TWEELINGEN

Er zit liefde in de lucht en als u nog alleen bent, kan iemand een frisse wind door uw leven blazen. Ga in een bestaande relatie zorgvuldiger met uw partner om. Een romantisch etentje kan het vuur van weleer weer doen oplaaien.

KREEFT

Omstandigheden kunnen razendsnel veranderen. U kunt gestrest zijn en op de achtergrond willen blijven, maar hulp van vrienden is beschikbaar. Volg een ingeving nu u over een vooruitziende blik beschikt.

LEEUW

Er kan een spannende dag voor u liggen; leg u erbij neer als van het regelen van zaken weinig terechtkomt. Een nieuwe omgeving kan een nieuwe interesse bij u wakker maken, terwijl leuke gesprekken u zullen inspireren.

MAAGD

Uw liefdeleven kan een plotselinge opleving ondergaan. Maak u niet te veel zorgen over een heikele situatie tussen uw geliefde en u. U begrijpt elkaar beter als u openhartig bent. Per brief of telefoon kan goed nieuws onderweg zijn.

WEEGSCHAAL

Het kan een vreemde dag worden. Reserveer extra tijd voor uw allerdierbaarste of maak een afspraak met iemand die iets voor u kan gaan betekenen. U kunt in de armen rollen van een schatrijk iemand of van een armoezaaier.

SCHORPIOEN

Uw emoties kunnen het vandaag winnen van uw verstand en dat is geen ramp, zolang u eerlijk en uzelf bent. Uw betrokkenheid bij beminden en vooral bij kinderen is nog sterker dan anders, al zult u ze eens moeten loslaten.

BOOGSCHUTTER

Soms lijkt het leven een spel en vandaag kunt u aan de winnende hand zijn. U bent aantrekkelijker dan ooit en zult in een opperbeste stemming geraken. Liefde neemt een positieve wending; uw lief staat achter u.

STEENBOK

Neem de tijd om gedachten te ordenen zodat u inzicht krijgt in een probleem dat u al geruime tijd bezighoudt. Wat weegt in uw carrière het zwaarst? Wie u bent en waar u voor staat zijn belangrijke componenten. Geloof in uzelf.

WATERMAN

Onderdruk hartstocht niet; uw liefdeleven zal erdoor opbloeien. Leen geen geld aan vrienden, want dat kan de relatie met uw partner schaden. Bel een reisbureau of kijk op het internet als u zin in een exotische vakantie hebt.

VISSEN

Veranderingen kunnen financieel voordelig uitpakken. Promotie of salarisverhoging is mogelijk of u sluit een lucratief contract af. Werkzoekenden kunnen een aanbod krijgen en het is goed mogelijk dat u vanavond iets te vieren hebt.