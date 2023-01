Schermtijd verminderen in 2023? Zo pak je het aan!

Laptops, tablets en mobiele telefoons zijn er tegenwoordig in overvloed, maar hoeveel uur per dag spenderen we daadwerkelijk achter ons beeldscherm? Uit onderzoek van TEAM LEWIS en GMI blijkt dan Nederlanders een gemiddelde schermtijd van 5,5 uur per dag hebben. „Het is gewoontegedrag. Onbewust pak je elke keer je mobiel of tablet erbij, maar waarom? Veel mensen worden er helemaal niet gelukkiger van”, aldus Renard.

Hardnekkige gewoonte

Judith Renard richtte samen met Merel Braakman het No Wine Today-platform op. Dit kwam voort vanuit een eigen behoefte en inmiddels helpen ze duizenden mensen bewuster om te gaan met hun alcoholgebruik. Hun Digital Detox-programma is vanuit diezelfde behoefte ontstaan. Judith: „Te veel op je telefoon zitten: het is zo’n hardnekkige gewoonte. En juist die hardnekkige gewoontes willen mensen omzetten in goede voornemens.”

Maar hoe doe je dat? Renard vertelt dat het belangrijk is dat je eerst een algehele break neemt. „Natuurlijk is het lastig om je schermgebruik in z’n geheel terug te dringen, omdat je het vaak nodig hebt voor werk. Daar kun je niet veel aan veranderen, maar je kunt er wel voor kiezen om je mobiel, tablet of laptop in je vrije tijd écht links te laten liggen. Tijdens deze break ga je bewust met jezelf aan de slag. Lees een boek, doe een spelletje of loop een rondje. Probeer nieuwe gewoontes aan te leren, zodat je de oude gewoontes kunt doorbreken.”

Renard: „Het is ook belangrijk dat je deze break niet ziet als een verplichting. Maak een kalender en tel af naar het moment dat je bewust omgaat met je schermtijd. Veel mensen zijn geneigd om af te tellen naar het moment dat ze weer mogen drinken, roken of computeren. Dit werkt juist averechts.”

Tijdslimiet

Wanneer de break voorbij is, kun je je schermtijd weer langzaam gaan opbouwen. Probeer bewuste keuzes te maken. „Zonder dat we het door hebben openen we onze telefoon honderden keren per dag. Weeg voor jezelf af welke apps je graag wilt houden. Bewaar je drie favorieten en zet daar een tijdslimiet op. Je kunt bij de instellingen in je telefoon een tijdsduur instellen. Als de ingestelde tijd verstrekken is, zal de app niet meer openen. Dit is niet alleen handig voor jezelf, maar ook voor je kind.”

Verban hiernaast de beeldschermen uit je slaapkamer. „Het geeft ontzettend veel onrust. Voor het slapengaan check je toch vaak even je Instagram en Facebook. Voor je het weet lig je weer twintig minuten te scrollen. Het blauwe licht en de prikkels zorgen ervoor dat je moeilijker in slaap valt en dat is ontzettend zonde. Koop daarom een wekker en laat je telefoon in de woonkamer liggen. Je zult merken dat je nachtrust er enorm door verbetert.”

Altijd bereikbaar

Tot slot is het volgens Renard belangrijk dat je je realiseert dat je niet altijd bereikbaar hoeft te zijn. „Het altijd bereikbaar moeten zijn, is ook een verslaving geworden. Haal die telefoon uit je broekzak en leg hem in je tas of in een apart bakje in huis. Zet je notificaties uit en spreek met jezelf af dat je je whatsapp-berichten drie keer per dag checkt. Dat levert zoveel rust op. Je hoeft niet alles binnen vijf minuten te bekijken en beantwoorden. Kies je momenten, maar houd het binnen de perken. Schermen zijn in deze tijd niet meer weg te denken. In de toekomst zal het alleen nog maar meer worden, maar je kunt er zelf voor kiezen om hier bewust mee om te gaan en je leven er niet door te laten bepalen.”

Benieuwd naar jouw gemiddelde schermtijd? Open de instellingen op je telefoon en klik op schermtijd. Hier kun je alle gemeten activiteiten bekijken. Je kunt zien hoeveel uur je je telefoon gebruikt, maar ook hoe vaak je hem oppakt.

