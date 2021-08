Astrid Spruit heeft long covid: ‘Mijn relatie is echt op de proef gesteld’

„Het was Eerste Kerstdag toen ik de uitslag van mijn coronatest kreeg. De gedachten raasden door mijn hoofd: wat nu? Ik leefde twee weken lang in mijn eentje op de zolderkamer. Het voelde eenzaam. Ik wist dat mijn gezin beneden was, maar toch kon ik niet bij ze zijn. Ik had last van ernstige hoofdpijn, hartkloppingen en extreme vermoeidheid. Ik kon het niet eens opbrengen om mijn haren te wassen. Na twee weken op zolder mocht ik van de huisarts weer terug naar mijn gezin. Vervolgens lag ik alleen maar op de bank, omdat ik me nog zo ziek voelde.”

Omdat Astrid, in het dagelijks leven mental coach, maar niet opknapte, moest haar man maandenlang alles thuis draaiende houden. „Niet alleen de zorg voor onze dochter en de twee honden moest hij volledig op zich nemen, maar hij moest ook nog eens voor mij zorgen. Ik kon amper uit bed komen. Op een gegeven moment werd hij ook steeds vermoeider. Ik kon niet van hem verwachten dat hij continu alle ballen hoog zou houden.”

Onenigheden

En dat bracht de nodige onenigheden met zich mee. „Onze relatie is echt op de proef gesteld door corona. We leken gewoon niet meer op dezelfde frequentie te zitten. Er zijn momenten geweest dat ik het daardoor niet meer zag zitten. Ik wist niet meer hoe we hier nog uit konden komen. Aan de andere kant realiseerde ik me ook dat het gras altijd groener is bij de buren. Uiteindelijk zijn we in gesprek gegaan met elkaar en vanaf dat moment is de communicatie een stuk beter geworden. Door samen te praten over waar je tegenaan loopt, kom je al een heel eind.”

Beter is Astrid nog steeds niet. Omdat ze nog steeds klachten heeft, is ze onder behandeling van een cardioloog, neuroloog en Covidfysio. Thuis komt dus nog altijd veel op haar man neer. „Al probeer ik wel weer wat taken van hem over te nemen. Ook kunnen we nu weer af en toe samen leuke dingen doen. Sommige plannen verlopen alsnog anders, omdat ik niet kan voorspellen hoe ik mij voel. Maar ik kijk liever naar de dingen die ik wel kan.”

Dankbaar

„Ik ben heel dankbaar voor alles wat mijn man voor mij heeft gedaan in de afgelopen periode. Hoewel hij zelf nooit corona heeft gehad, kan hij zich gelukkig goed in mij verplaatsen. Hij is trots op mij, hoe ik ook hier weer een positieve draai aan geef. Zo heb ik op Facebook de Corona Lotgenoten Positieve Kijk Community opgezet.”

„Uiteindelijk heeft corona mij ook veel gebracht. Mijn man en ik zijn nog hechter dan we al waren. In de tijd dat we samen zijn, hebben we al veel meegemaakt. We hebben elkaar ooit beloofd om voor altijd samen te blijven en daar gaan we nog steeds voor, ook al komen we soms voor zware stormen te staan. Het belangrijkste is dat je elkaar weer terugvindt.”