Daghoroscoop 20 juli

VANDAAG JARIG

Uw financiële planning die nu en dan wat onrealistisch is geweest zal gecorrigeerd moeten worden, al staan u een paar aardige meevallers te wachten. Er komt geld uw kant op of uw inkomen neemt aanzienlijk toe, al zult daar hard voor moeten werken. Uw gezondheid ziet er dit jaar stabiel uit.

RAM

De werkweek lijkt rustig te starten waardoor u in de gelegenheid bent allerlei klusjes te doen die zich hebben opgestapeld. U boekt de beste resultaten als u alleen wordt gelaten. Bemoei u niet met de huwelijksproblemen van anderen.

STIER

Maak meteen een afspraak met huisarts of dierenarts als u zich zorgen maakt over een geliefde of huisdier. Houd het eenvoudig als u een samenzijn met vrienden organiseert. Iemand kan een goed advies hebben om uw huis te verbeteren.

TWEELINGEN

Kom in actie en kies een ondernemend iemand uit als u uw leven wilt opfleuren. Wilt u uw kennis verbreden of nieuw terrein verkennen schrijf u dan in voor een cursus of trek er op uit. De wereld ligt voor u open.

KREEFT

Vrijgezellen wacht een zoet- of zoutwaterliefde waarvan zij zullen genieten zolang zij er de vrijblijvendheid van inzien. Op het werk kunt u het zwaar te verduren krijgen; iemand die u ergert brengt het slechtste in u naar boven.

LEEUW

U kunt het aan het verkeerde eind hebben, zowel in zaken als thuis. Denk eerst na voor u iets zegt en over de beslissingen die u neemt. Iemand kan terugkomen op een belofte of een partner brengt u in verwarring.

MAAGD

Hoewel u niet echt ambitieus bent drukt u wel graag uw stempel op iets en wilt u een onuitwisbare indruk achterlaten op dit ondermaanse. Talenten hebt u genoeg. Benut elke kans, ook al heeft die op het eerste gezicht weinig te bieden.

WEEGSCHAAL

Neem wat u hoort met wat zout want de kans is groot dat het bericht verkeerd is overgebracht. Solliciteer niet naar een functie waarvoor u niet gekwalificeerd bent. Vertel anderen pas over een nieuwe baan als u bent aangenomen.

SCHORPIOEN

Geef uw creativiteit weer eens wat ruimte als verplichtingen minder drukken. Ook plezier is belangrijk in het leven. Solliciteer naar een baan die uw carrière een nieuwe richting kan geven. U hebt meer talenten dan u gebruikt.

BOOGSCHUTTER

Misschien kunt u vrij nemen en deze dag aan uw weekend plakken als u de laatste tijd hard hebt gewerkt. Ga dingen doen die u zich al lang hebt voorgenomen of ga shoppen. Ga niet stappen als u eigenlijk liever thuisblijft.

STEENBOK

Een prima dag om contacten te leggen of te verstevigen met mensen ver weg. Gebruik de vrije tijd die u hebt efficiënt. Zoek kennissen op en haal vriendschapsbanden aan. Maak vakantieplannen als u nog niet weg bent geweest.

WATERMAN

Zaken zullen positief verlopen maar werk niet te hard. Uw energie kan de komende tijd afnemen en de batterij heeft meer tijd nodig om op te laden naarmate hij leger is. Verricht klusjes rond het huis om de zinnen te verzetten.

VISSEN

Zeg een vergadering af als u geen standpunt vertegenwoordigt. Bouw genoeg zelfvertrouwen op om u 100% in te zetten voor een persoonlijk doel. Stel een partner een compromis voor als een financieel probleem de sfeer verziekt.