’Ik prijs mezelf gelukkig dat ik in Dubai zit’

‘Nee!!’ De tandarts reageert als door een wesp gestoken als ik het doosje met mijn kroon die er gisteravond uitviel op zijn bureaublad leg. ‘Hier!,’ roept hij vanachter zijn mondmasker. Hij wijst op het tafeltje naast de behandelstoel. Daar ligt op een dienblad met tissues een injectiespuit en een spuit met cement om de kroon weer in mijn mond vast te metselen. Ik leg het doosje braaf op de aangewezen plek neer. De assistente boent het bureaublad af met een tissue en schoonmaakmiddel. Daarna smeert ze voor alle zekerheid met haar gehandschoende hand nog een laag desinfecterende gel op het bureaublad. Ze trekt haar handschoenen uit, ontsmet haar handen en trekt een nieuw paar aan.

Strafbaar

Voordat ik de behandelkamer in stapte werd ik ondervraagd: was ik de afgelopen twee weken in een risicoland? In contact met een coronapatiënt? Last van hoesten? Keelpijn? Koorts? ’Nee.’ Toch werd mijn temperatuur opgenomen. Nadat de kroon op zijn plek zat, kreeg ik een bewijsbrief dat ik bij de tandarts was geweest voor als de politie me buiten zou aanhouden. Zodat ik geen fikse boete riskeerde. Ik kreeg nieuwe handschoenen en een nieuw mondkapje aangereikt want naar buiten zonder die dingen is ook strafbaar hier in Dubai.

Op de radio hoor ik Chris Faith, onze wereldberoemde DJ van Virgin Radio zeggen dat hij vanmorgen werd aangehouden in de Hessastraat, een paar blokken bij mij vandaan. En zijn paspoort moest laten zien, zijn rijbewijs en het bewijs dat hij echt boodschappen ging doen. Want ook daarvoor moet je nu toestemming van de overheid hebben. Als je de supermarkt binnenkomt, word je getemperatuurd. Dan loop je naar het coronastation en pak je een mondkapje en een paar handschoenen die je weer insmeert met desinfecterende gel. Pas dan mag je je je halfje bruin en je pindakaas inslaan.

Lockdown

Vorig weekend is in Dubai de lockdown ingegaan. Trams, bussen, shoppingmalls en overheidsgebouwen werden ontsmet. Iedereen doet mee. Niet alleen omdat er fikse boetes op overtreding van de regels staat - zelfs gevangenisstraffen - maar omdat iedereen er hier wel van overtuigd is dat we het killervirus beter buiten kunnen houden.

In Dubai heeft Covid-19 net als in Nederland toegeslagen. En daar wordt actie op ondernomen. Voordat het vliegveld twee weken geleden op slot ging werd iedereen die aankwam getemperatuurd en getest aan de hand van het land waar men vandaan kwam. Ook ik. Want Nederland geldt als een risicoland. Mijn temperatuur werd tussen mijn ogen opgemeten en ik werd ter plekke getest. Acht uur later kwam de uitslag. Negatief. Geen Covid-19 virus. Hoewel ik dat al dacht, haalde ik opgelucht adem.

Skiën

Twee - Nederlandse - mensen die ik ken, hadden intussen corona. Eentje was maar één dagje gaan skiën in Oostenrijk en liep het daar op. En een collega waarschijnlijk in een druk bezet vliegtuig vanuit New York. Het was pijnlijk, vertelden ze. Pijn in spieren, hoofd en longen. Flinke koorts. Als een heel gemeen griepje, zo voelde het. Een week nadat ik thuis was, kwamen de eerste berichten van mensen binnen mijn kringetje die mensen kenden die waren overleden aan het virus. Iemand in Madrid. Iemand in New York. Iemand in Nederland...

Covid-19 kwam al een stuk dichterbij. Wij zaten ondertussen in Dubai. Eerst vergelijkbaar met Nederland: alleen naar buiten als het echt nodig was. En nu, sinds twee dagen, zitten we in totale lockdown. Een lid per huishouden mag boodschappen doen met permissie van de overheid. Een mondkapje en handschoenen moeten verplicht worden gerdagen. Via de telefoon komen elk half uur berichten: Thuisblijven! Help ons! Niet naar buiten! Geef het door!!

Nederland

Ik geef ze hier gelijk. Zoveel mogelijk gevallen voorkomen en anders spreiden. Totdat er medicatie is. Je moet er niet aan denken dat dit het leven van een dierbare kost. Met zijn allen vechten we er hier hard voor om Covid-19 de kop in te drukken. Hoe anders lijkt het er in Nederland aan toe te gaan. Mijn zoon (20), die in Amsterdam woont, klaagt dat mondkapjes niet te krijgen zijn. Of voor prijzen die variëren van 6 tot 9 euro per stuk. Per stuk?! ‘Ja, mama, per stuk.’

Opgewekt meldde hij dat hij buiten liep. ’Even een frisse neus halen, mama’, aldus mijn zoon in Amsterdam. Ik denk: ’Maar jij dan alsjeblieft niet, Basman. Blijf jij nu gewoon thuis. Ga gewoon even niet de straat op in Nederland, één van de landen met de meeste besmettingen en hier in het Midden Oosten aangemaakt als ‘risicoland’’. Waar de mondkapjes zo nu en dan niet verkrijgbaar zijn en waar scholen na de meivakantie weer open gaan. Waar je ’gewoon’ bezoek mag ontvangen, als we maar 1,5 meter afstand houden.

Dat dit bezoek met zijn handen aan van alles zit - kopjes, glazen, deurknoppen - vergeten we voor het gemak even. Waar je best ’een frisse neus’ mag halen of een stukje mag hardlopen. Dat er bij lichamelijke inspanning - in geval van besmetting - extra veel virus bij in- en uit ademen vrijkomt, neemt iedereen kennelijk voor lief. Dat een ander daardoor risico loopt ook. Nederland, waar testen vrijwel niet verkrijgbaar zijn. Vrienden die zeker weten dat ze corona hebben -want alle verschijnselen en in contact geweest met besmet persoon - wordt slechts verteld dat ze maar binnen moeten blijven totdat ze geen klachten meer hebben.

Dubai

In Dubai wordt al iedereen die denkt alleen maar risico te hebben gelopen getest. Elke piloot na elke vlucht. Medisch personeel. Van een besmet iemand het hele gezin. Hier koop je voor 20 euro bij de supermarkt een doos met 100 mondkapjes. En voor 5 euro een doos met handschoenen. Dubai heeft met een grote populatie aan werknemers uit Azië en Afrika die dicht op elkaar leven een flinke uitdaging als het gaat om het bevechten van de verspreiding van Covid-19. Geen halve maatregelen dus. Totall lockdown. Geen frisse neuzen. Niet hardlopen.

Wel zijn er dus voor iedereen mondkapjes beschikbaar en wordt er massaal getest. Omdat het moet. En met resultaat. De explosie die Nederland heeft gehad blijft tot voor alsnog uit. Op 5 april: 294 nieuwe cases. 10 doden. Nederland: 1224 nieuwe gevallen, 1766 doden. Ik prijs mezelf gelukkig dat ik momenteel in Dubai zit. Al wilde ik dat ik mijn zoon hier ook naartoe kon halen…