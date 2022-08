Daghoroscoop 9 augustus - Er hangt liefde in de lucht, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Waarop je komend jaar vooral gefocust moet zijn: je gezondheid, werk, liefde en seks. Het zou verstandig zijn om vooral je voeten te sparen en niet te zwaar te belasten; door deze sterk en gezond te houden kun je veel problemen voorkomen. Hoewel lastig voor een Leeuw: overdrijf in niets.

RAM

Maak kennis met buurtgenoten; je kunt iemand ontmoeten met wie je veel gemeen hebt en dikke vrienden kunt worden. Vertrouw op de belofte van een vriend(in), ook al lijkt die te mooi om waar te zijn. Wees in de liefde volstrekt eerlijk.

STIER

Je kunt tot je eigen verbazing filosofisch reageren op het eind van een relatie. Je weet dat het geen zin heeft om samen verder te gaan als je weinig gemeen hebt. Neem liever afscheid in goede harmonie dan met bitterheid. Kijk vooruit.

TWEELINGEN

Neem de tijd voor je meest favoriete bezigheden. Gezamenlijke activiteiten beloven veel goeds. Een vriend kan met een baldadig idee op de proppen komen. Morgen is hoofdpijn mogelijk als je het laat maakt.

KREEFT

Er hangt liefde in de lucht en dat zal je stemming beïnvloeden. Iemand die je na staat kan echter proberen je het vel over de neus te halen over iets wat je niet van belang acht. Blijf eerlijk als er een gat valt in een zakelijk bewijsstuk.

LEEUW

Je baas kan ineens beseffen dat je kennis en vaardigheden niet ten volle worden benut. Reageer er bescheiden op. Leg het er tijdens een gesprek niet te dik bovenop dat je je mannetje staat. Let op details en werk zo snel mogelijk.

MAAGD

Zorg dat je je zaakjes onder controle hebt. Met collega’s valt goed samen te werken als je ervoor zorgt dat er het nodige uit je handen komt. Je wens om met iemand samen te zijn neemt toe, maar houd het wel netjes.

WEEGSCHAAL

Maak een afspraak met een therapeut als je met een probleem zit dat je niet met een naaste wil bespreken. Professionele inbreng levert vaak goede oplossingen. Financiële zonnestralen kunnen in je huis schijnen via je partner.

SCHORPIOEN

Diplomatie is je sleutelwoord. Onderhandelingen en situaties kunnen lastig zijn, maar je doorziet mensen die onduidelijk zijn over hun bedoelingen. Werk financiële details van een zakelijke deal uit voor je erover gaat praten.

BOOGSCHUTTER

Breng wat spanning terug in een relatie die met een grauwsluier bedekt lijkt. Doe samen weer eens iets geks; elke doorbreking van de sleur is goed. Ook je werk lijkt gebaat bij een ongeplande onderbreking.

STEENBOK

Span je tot het uiterste in om je werk zo goed mogelijk af te leveren. Streef er tevens naar om onderhandelingen voor beide partijen naar tevredenheid af te ronden. Denk aan je toekomst en zorg dat je geld achter de hand houdt.

WATERMAN

Het wordt een productieve dag als je in je werk afhankelijk bent van inspiratie. Schrijf originele ideeën meteen op. Een geheime bewonderaar kan je met de mond vol tanden doen staan. Zeg gewoon ’ja’ op een leuk voorstel.

VISSEN

Tref een regeling voor je toekomst als je werkgever daarin niet voorziet of als je freelancer of zzp’er bent. Denk niet dat het allemaal wel goedkomt. Zet een fysiek regime in gang dat je fit houdt of helpt fysieke schade te herstellen.

