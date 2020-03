Popeye’s favoriete pannenkoek!

Nodig:

Voor het beslag:

2 eieren

350 ml melk

2 dl bloem (tarwe of spelt)

150 g babyspinazie

1 el olie

½ tl zout boter of olie om in te bakken

Voor de vulling:

1 pak Pulled Oats Naturel

150 g volle yoghurt

40 g feta

1 kleine paprika

lente-uitjes

verse basilicum of andere kruiden

een snufje suiker

een snufje chilipeper

Bereidingswijze

Meng alle ingrediënten voor het beslag in een blender of keukenmachine tot een glad mengsel. Laat het beslag 15-30 minuten rijzen. Meng de yoghurt, gesneden lente-uitjes en kruiden. Voeg er voorzichtig de gesneden paprika, verbrokkelde feta en gesneden Pulled Oats aan toe.

Zet de vulling in de koelkast en bak de pannenkoeken. Doe wat boter of olie in een pan. Zet de pan op middelhoog vuur. Bak de pannenkoeken 1-2 minuten aan elke kant, of totdat jij denkt dat ze goed zijn. Met het beslag kun je zes grote pannenkoeken bakken. Serveer de pannenkoeken met de vulling.