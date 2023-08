Annemarie is moeder van acht: ’Er werd gefluisterd op het schoolplein’

Haar eerste kind was een ongelukje, haar laatste en tevens achtste kind ook. Ondanks dat ze inmiddels 47 is, zou ze het stiekem helemaal niet erg vinden om er NOG eentje te krijgen. Annemarie Geerts vertelt in haar boek ’Komt Goed’, wat ze gaandeweg leerde over het moederschap. „Ik zeg weleens, neem nog een kind! Daar word je een leukere moeder van.”

’Je wordt een leukere moeder als je meer kinderen neemt.’ Ⓒ Misses Prins