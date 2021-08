Strandlakens van petflessen: ’Wij houden van producten met een goed verhaal’

Premium Binnenland

’Ik kan me niet voorstellen dat ze geen corona hebben, ik zie ze kuchen aan de balie’

Voor Nederlandse ondernemers op Kreta is het dit seizoen flink aanpoten. Veel jongeren die in eerste instantie naar Spanje of Portugal zouden gaan, hebben hun ticket omgeboekt toen de maatregelen daar werden verscherpt en kozen massaal voor het Griekse eiland.