De abortuspil per post... Hoe (on)gewenst is dat?

Overigens is niet iedereen het eens met het verzoek. Zo zegt een ervaringsdeskundige: „Ik vind dat heel raar: een abortuspil zou je helemaal niet moeten willen slikken thuis in je eentje: dat wordt negen van de tien keer ’een bloedbad’. Bij mij in ieder geval wel. Ik ben toen alsnog naar het ziekenhuis gegaan, en ik weet dat ik daarin zeker niet de enige ben geweest. Dus mijn advies: do not try this at home. Ook niet in tijden van corona.”

Abortuspil

Iedereen die een abortus wil ondergaan, heeft daar zo z’n eigen reden voor. Het kan zijn omdat ze zwanger is van iemand anders dan haar partner. Omdat ze gemeenschap heeft gehad tegen haar geloof in. Of omdat ze veel te jong is om een kind groot te brengen. Het kan ’van alles’ zijn. Wat alle vrouwen gemeen hebben is de tijdsdruk.

Bureau Clara Wichmann en Women on Waves willen al langer dat ’de abortuspil tot 9 weken’ beschikbaar komt buiten de klinieken om, en proberen het in deze tijd van corona opnieuw: ze spannen een kort geding aan met als doel dat de abortuspil kan worden opgestuurd. Voor de goede orde: de (in Nederland in totaal dertien) abortusklinieken zijn momenteel nog altijd gewoon open.

