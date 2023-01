Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Sinds mijn buikwandoperatie voel ik me weer zelfverzekerd’

Door MARIËLLE WISSE en ANOUK GROOT WASSINK Kopieer naar clipboard

„Ik ben trots dat ik op een natuurlijke manier ben bevallen.” Ⓒ Stef Nagel

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Cyrina Traa (40). Ze is getrouwd, heeft drie kinderen (13, 11 en 7) en werkt parttime bij een callcenter.