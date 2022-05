Smullen: courgetterolletjes met spinazie en ricotta in drie stappen

Benodigdheden courgetterolletjes met spinazie en ricotta

1 rode ui

2 teentjes knoflook

olijfolie, om in te bakken

500 g spinazie (vers of uit de diepvries)

250 g verse Italiaanse kruiden, naar smaak

beetje nootmuskaat, naar smaak (optioneel)

zout en peper

1 courgette

½ fles passata (à 345 g, zonder toegevoegde suikers)

1 grote bol mozzarella

Bereidingswijze

Stap 1

Verwarm de oven voor op 200 °C. Pel de ui en knoflook. Snipper de ui en hak of pers de knoflook. Verhit wat olijfolie in een koekenpan en bak de ui en knoflook 3-4 minuten. Voeg de spinazie toe en roerbak tot deze is geslonken. Doe dan de ricotta erbij en breng op smaak met de Italiaanse kruiden, eventueel nootmuskaat en wat zout en peper.

Stap 2

Snijd de courgette met een mandoline of dunschiller in dunne, lange plakken. Leg een dunne plak courgette op een snijplank en leg op 4-5 cm van de onderkant een flinke lepel van het spinazie-ricottamengsel. Rol de plak voorzichtig op en herhaal met de rest van de courgetteplakken en de vulling.

Stap 3

Verdeel de passata over de bodem van de ovenschaal en bestrooi met Italiaanse kruiden naar smaak. Leg de rolletjes strak naast elkaar in de passata. Snijd de mozzarella in dunne plakjes en verdeel ze over de courgetterolletjes. Zet de ovenschaal in de oven en gaar de rolletjes 12-15 minuten.

