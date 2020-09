Daghoroscoop 12 september

VANDAAG JARIG

U zult zich dit jaar geliefd en op uw gemak voelen. Focus op uw financiën; de kosmos voorziet positieve ontwikkelingen dankzij de samenwerking van uw spirituele planeet, de zon, en de financiële planeet Venus. Profiteer daarvan door zaken te initiëren waarvoor u meestal huiverig bent.

ZONDAG JARIG

Verbeter de infrastructuur van de basis waarop toekomstig succes moet worden gebouwd. Daarvoor is dit jaar geschikt. Uw organisatietalent en leidinggevende kwaliteiten zullen nog sterker zijn dan anders. Uw mentale kracht waarborgt goede beslissingen op cruciale momenten.

RAM

U zult willen vluchten als u kort geleden betrapt bent in een ongemakkelijke situatie. Dat is een natuurlijk instinct waaraan u best mag toegeven. Overdrijf echter niet, en dat geldt tevens voor uw favoriete verslaving.

STIER

Op het werk zal uw vaardigheid indruk maken en uw baas kan u op een voetstuk plaatsen. Overuren zullen extra euro’s betekenen op uw bankrekening. Verwaarloos uw privéleven niet, ook al rekent men op u om zaken gaande te houden.

TWEELINGEN

Er kunnen binnenkort een paar uitnodigingen op de mat vallen. Leef er maar wat op los als u een hectische periode achter de rug hebt; plezier is een balsem voor uw vermoeide geest. Uitdagingen bezorgen u nieuwe inzichten.

KREEFT

U kunt de kans krijgen betrokken te raken bij een creatief project waarmee veel geld te verdienen valt. Doe wat research voor u een besluit neemt. Uw speelse aard zorgt ervoor dat u populair bent. Sociale invitaties zullen er volop zijn.

LEEUW

Een naaste kan behoefte hebben aan bijzondere aandacht i.v.m. diens gezondheid. Aan bezorgdheid kan een eind komen als u een afspraak maakt met een specialist. Neem de persoon in kwestie mee uit als diegene depressief is.

MAAGD

Het kan een druk weekend voor u worden doordat mensen beslag leggen op uw tijd en energie. Gelukkig hebt u voldoende pit om alles aan te kunnen, maar voorkom dat u uitgeput raakt. Houd de avonden vrij voor uw partner.

WEEGSCHAAL

Haal diep adem en denk goed na als gisteren de vlam in de pan is geslagen. Elke vorm van reiniging van uw geest en lichaam zal een welkome opknapbeurt zijn: een uurtje yoga bijvoorbeeld of bezoek de sauna.

SCHORPIOEN

Maak er een genoeglijk weekend van met goede vrienden, sportieve activiteiten of wat klungelen in de tuin. Al u zich zorgen maakt over uw gewicht, ga dan joggen of fietsen, desnoods op de hometrainer als het regent.

BOOGSCHUTTER

Een weekend thuis kan precies zijn waaraan u nu behoefte hebt, ver weg van de wereld van geld, zaken doen en complexe websites. Doe maar eens lekker niks en sla uitnodigingen om er op uit te gaan beleefd af.

STEENBOK

Een goed moment voor geestelijke inspanning. U beschikt over meer energie dan gebruikelijk en zult lastige vraagstukken kunnen oplossen. U zult indruk maken met uw uitgesproken kwaliteiten en zelfvertrouwen.

WATERMAN

Maak dit weekend uw gezondheid en fitness een prioriteit. Schrijf u in bij een sportschool en ga op zoek naar een personal coach. Schaf de juiste uitrusting en apparaten aan, misschien zijn die tweedehands verkrijgbaar.

VISSEN

Naasten kunnen emotioneler lijken dan anders en klagen over te weinig aandacht van uw kant. Er kan een situatie ontstaan die op uw zenuwen werkt met tot gevolg dat u te heftig reageert. Probeer uw geduld te bewaren.