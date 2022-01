Premium Het beste van De Telegraaf

Opgebiecht ’Tijdens mijn laatste chemosessies kwam het hoge woord eruit: hij had een ander’

„Afgelopen jaar werd er tijdens het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker bij me vastgesteld” Ⓒ Getty Images

In de rubriek ’Opgebiecht’ vertellen lezeressen anoniem hun geheimen. Deze keer vertelt een vrouw dat ze in de steek werd gelaten toen ze haar man het hardst nodig had.