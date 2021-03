Carice van Houten: ’Ik prijs mezelf enorm gelukkig dat het me toch gegeven is, een kind’

Carice: „Het is me gewoon overkomen, een man en een kind.” Ⓒ Amrita Panday

Carice van Houten (44) gooit hoge ogen met Red Light, een serie die ze samen met Halina Reijn heeft bedacht en geproduceerd en waarin ze ook zelf speelt. Ze is wereldbekend en heeft een al even beroemde vriend, Guy Pearce, met wie ze zoon Monte (4) kreeg. Maar een droomleven? Daar moet ze zelf hard om lachen… In VROUW Glossy vertelt Carice onder andere dat ze het nog niet kan bevatten dat ze 45 wordt dit jaar, hoe haar dagen eruitzien in tijden van corona en nog veel meer. Hier online lees je alvast wat het moederschap met haar doet!