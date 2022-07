Betrapt: ’Na ons vluggertje hoorden we gesnik uit de kast’

Buitenland

Verslagenheid na schietpartij in nachtclub Marbella: ’We lagen doodsbang op de grond’

In het Spaanse Marbella is met verslagenheid gereageerd op het heftige steek- en schietincident in discotheek Opium, waarbij in de nacht van zondag op maandag vijf gewonden vielen. Een Nederlandse man van 26 is door de Spaanse politie opgepakt en wordt verdacht van de schietpartij, bevestigt het Ne...