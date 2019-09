The Polyamorie files 76: ‘Doen ze het allemaal met elkaar?’

Tijdens Jackies speech kijk ik alleen maar recht in de ogen van mijn zus. Sara staat aan de andere kant van de woonkamer, schuin achter Jackie. Bij alles wat er wordt gezegd, rolt ze met haar ogen of trekt ze een gekke bek. Ik doe mijn best om niet in de lach te schieten, maar kan het nauwelijks onderdrukken. Jeff heeft het door en kijkt steeds geïrriteerd mijn kant op. Het kan me niks schelen en ik neem nog een grote slok van mijn cocktail.

Speechen

Opeens merk ik dat alle hoofden mijn kant op draaien en ik luister naar de woorden van Jackie. „En vooral daarvoor wil ik je bedanken Ella, wat ben jij een geweldig mens!” Ze heft haar glas en iedereen volgt haar voorbeeld. Ik heb werkelijk geen idee waar ze me voor bedankt, maar ik steek mij bijna lege cocktail in de lucht en kijk naar Sara. Die kan alleen maar lachen en doet haar best om daar geen geluid bij te maken.

Blijkbaar was dit het einde van de speech van Jackie, want iedereen gaat vervolgens door met hun gesprekken. Sara komt door de mensen naar me toe gelopen. „Ga jij ook nog speechen? En vertellen hoe geweldig Jeff is?” Nu is het mijn beurt om te rollen met mijn ogen. „Alsjeblieft niet zeg. Ik bedank liever de uitvinder van cocktails. Wie is dat eigenlijk?” Mijn zus schiet weer in de lach en ik loop met haar naar de keuken om nog wat in te schenken.

Nieuw speeltje

Vanuit de keuken heb ik een goed overzicht over de woonkamer en ik zie hoe Marieke of Mikki, of hoe ze ook genoemd wil worden, op haar blote voeten staat te dansen. Ze is de enige die danst en het ziet er raar uit. Alsof ze in haar eigen wereld zit. Sara volgt mijn blik. „Wie is die hippie? Wat heeft zij op joh?” Ik trek mijn zus dichter naar me toe en fluister in haar oor: „Een moeder van school, net gescheiden en volgens mij het nieuwe speeltje van Jackie.” Sara’s ogen worden groot.

„Dat méén je niet! Echt waar? Doen ze het allemaal met elkaar?” Ik haal mijn schouders op. „Ik weet het niet zeker, maar ik heb een vermoeden. Jackie en dat mens doen raar met elkaar.” Ik knik naar Jackie die haar handen op de heupen van Mikki heeft gelegd en beiden staan nu te dansen met hun ogen dicht. „Kijk dan! Dit is toch raar? Ik denk echt dat zij het doen. Ik vraag me af of Jeff mag toekijken.” Sara kijkt me nog steeds vol ongeloof aan en moet dan heel hard lachen.

Sexy lach

Als ik even later van het toilet kom, zak ik bijna door mijn knieën als ik zie wie er binnenkomt. Snel loop ik naar de deur en duw Marvin weer naar buiten. „Wat doe jij nou opeens hier?” Verbaasd doet hij weer een stap naar buiten en lacht zijn sexy lach. „Ella. Wat een verrassing om jou weer te zien. Ik zag dat er een feestje is, dus ik kom spontaan even langs. Hoe is het met jou?” Ik kijk achter me of iemand ons heeft gezien en doe dan snel de deur dicht, terwijl ik Marvin voor me uit duw. „Snel, loop door, niemand heeft ons gezien!”

Ik voel een soort euforie in mijn lijf als ik Marvin voor me uit duw, de straat over, richting zijn huis. „Ella, wat doe je? Wat ga je doen?” Zonder antwoord te geven op zijn vragen, duw ik mijn handen onder zijn jas en voel zijn blote warme lijf, ik ga op mijn tenen staan en probeer zijn nek te zoenen.

Dan voel ik hoe hij verstijft en resoluut mijn handen pakt. „Hé, hou eens op joh, ben je dronken? Waar ben je mee bezig?” Ik geef geen antwoord en probeer mijn handen weer onder zijn jas en trui te duwen. Ruw duwt hij me naar achteren. „Jezus Ella, wat mankeert jou? Kappen nou, ik wil je niet!” Geschrokken doe ik nog een stap naar achteren en voel ik hoe ik direct misselijk word.

