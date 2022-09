’Amalia maakt tussen de regels door een statement’

Kleurkeuze

Het eerste wat opvalt is dat Amalia verscheen in een neutraal witte/crèmekleurige outfit. „Over deze outfit is echt nagedacht, want ze weet natuurlijk dat alle ogen op haar gericht zijn. Heel slim dus om voor neutrale tinten te gaan”, vindt VROUW-modejournalist Kim Querfurth. „Een tikkeltje studentikoos, dus dat heeft ze prima gedaan.”

Schoenen

Veel reacties kwamen op de sneakers die de prinses droeg. Na de fotosessie waren ze vrijwel meteen uitverkocht. Ze zijn van het merk Veja Urca en voor honderdvijftig euro verkrijgbaar bij de Bijenkorf. Al voor haar eerste studiedag werd Amalia met deze sneakers gespot. „Ze zijn hip en niet aan te slepen. Niet omdat ze duur of van een designer zijn, maar omdat ze duurzaam en verantwoord zijn. Daarmee maakt Amalia tussen de regels door een statement.”

Broek

Amalia koos verder voor een wijde, witte broek. Deze heeft ze gekocht bij Zara, een merk waar ze volgens Querfurth net als haar moeder vaker in wordt gespot. „Dat is intussen hun handelsmerk. Heel goed dat ze dat doen, ze laten op die manier zien dat ze niet alleen maar dure merken dragen.”

Blouse

De blouse die Amalia draagt is van het merk Circle of Trust. Deze is te koop bij Omoda voor €47,95. Querfurth: „Ze had ook voor een kleurtje kunnen kiezen, maar dat vond ze waarschijnlijk voor een eerste schooldag niet gepast. Ze wilde absoluut niet alle aandacht op zichzelf vestigen tussen de studenten, dat is duidelijk.”

Trenchcoat

Hoewel het op haar eerste studiedag 27 graden zou worden, koos Amalia er toch voor om over haar blouse nog een katoenen trenchcoat te dragen. Deze is te koop bij H&M voor € 69,99. „Alleen een broek met shirt is wat kaal voor een fotosessie en daar was ze dus goed op voorbereid”, aldus Querfurth. „Als ik haar had mogen adviseren, had ik gekozen voor een oversized crèmekleurige blazer, die is nu heel hot. Dat was iets minder ’aangekleed’ geweest en nog iets vlotter.” Al zou het volgens de modejournalist ook kunnen zijn dat deze trenchcoat nog in de kast hing. „Dan is het een mooie duurzame keuze geweest om niet voor iedere gelegenheid iets nieuws te kopen.”

