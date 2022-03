Helen’s dagboek 576: ’Je ziet er goed uit, ik snap al die mannen wel’

Premium Binnenland

Hoornse hartsvriendinnen bevallen tegelijk van een zoon

Hartsvriendinnen Phila Gast (27) en Shanice Haars (28) uit Hoorn delen al heel erg veel. Maar dat zij tegelijk van een zoon zouden bevallen, hadden ze nooit voor mogelijk gehouden: „Hoe groot is die kans? Dit is een droom die is uitgekomen. Het gelukkigste moment in onze levens”, vertelt Phila.