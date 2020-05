Daghoroscoop 19 mei

VANDAAG JARIG

Financiële veranderingen zullen impact hebben op de manier waarop u zich komend jaar presenteert. De kansen die zich voordoen zullen buiten de gebaande paden liggen en ook (klein)kinderen kunnen scoren buiten de bestaande wegen. Confrontaties met de dood zijn niet uitgesloten.

RAM

Een aantal taken moet worden verricht en u hebt geen goede reden om ze uit te stellen. Maak er een productieve dag van. Met een beetje hulp van vrienden kan veel tot stand worden gebracht. Maak af wat u zich hebt voorgenomen.

STIER

Een kwestie die betrekking heeft op werk of carrière kan strijdig zijn met huiselijke zaken. Raak niet betrokken bij een financiële transactie die anders zal zijn dan deze nu lijkt. Probeer u te schikken naar voorschriften en regels.

TWEELINGEN

Een goed moment om plannen in daden om te zetten. Tijdens een officiële bijeenkomst kunt u de kans krijgen uw zaken toe te lichten. Laat u niet beïnvloeden door faalangst ook al twijfelt u aan de uitkomst.

KREEFT

Wacht nog even met het tekenen van een contract of hypotheekakte. Bedenk een excuus, anders zit u straks met iets wat niet in uw voordeel is. Een grote uitgave voor uw geliefde kan funest zijn voor uw banksaldo. Bedenk een alternatief.

LEEUW

Als uw liefdeleven routine wordt is het tijd om opnieuw te beginnen of de relatie nieuw leven in te blazen. Uw eigen hoge idealen kunnen het moeilijk maken te accepteren dat uw partner maar gewoon een mens is.

MAAGD

Verwarring kan troef zijn waardoor het lastig wordt uw gedachten bij uw werk te houden. Probeer u te concentreren en als dat niet lukt, wees dan zo verstandig om complexe taken uit te stellen. Blijf vandaag zo diplomatiek mogelijk.

WEEGSCHAAL

Geduld en vastberadenheid bewijzen uw klasse als u te maken krijgt met verwarring. Het uitzoeken van een ingewikkelde kwestie kan de hele dag duren. Een ongebruikelijke analyse kan licht brengen in een windhoos van stof.

SCHORPIOEN

U zult strijdvaardiger en directer dan anders zijn in de communicatie en dat komt van pas als op het werk een machtsstrijd gaande is. Laat geen misbruik maken van uw vriendelijkheid en wees niet te goed van vertrouwen.

BOOGSCHUTTER

Houd rekening met misverstanden, zeker als u alles in uw eentje moet opknappen. Probeer de verantwoordelijkheid om te onderhandelen over te dragen aan iemand die het klappen van de zweep kent op dat specifieke terrein.

STEENBOK

Een dag vol mogelijkheden en buitenkansjes. Anderen zullen u intuïtief in de juiste richting leiden. Glamour kan uw imago verder opkrikken. Concentreer u op zelfpromotie en zorg ervoor dat u naamsbekendheid krijgt.

WATERMAN

Een ononderbroken werklast kan zwaar drukken en het moeilijk maken u te blijven concentreren. Misschien kunt u minder belangrijke afspraken verzetten, zodat er tijd overblijft om aan de meest dringende verplichtingen te voldoen.

VISSEN

U zult u moeten bezighouden met het scheiden van feiten en fantasie. Las pauzes in. Houd er rekening mee dat er een machtsstrijd kan uitbreken die met liefde en geld te maken heeft. Een besluit kan beter vroeger dan later worden genomen.