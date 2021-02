Deze pizza bak je op internationale pizzadag!

Vroeger gebruikte ik daar wel eens een kant- en klaarmix voor, maar dat is nu natuurlijk mijn eer te na. Je kunt niet steeds maar ten strijde trekken tegen het gebruik van pakjes en zakjes en vervolgens vrolijk een plens water bij een geprefabriceerd bloemmengsel gieten.

Zelf maken is echter nog niet zo simpel. Dat heeft dan weer vooral met mijn eigen nonchalance te maken. Heeft u ooit de serie De familie Knots gezien met de legendarische tante Til die niet onverdienstelijk schilderde onder het motto: een kloddertje roze hier en een kloddertje roze daar?

Dat ben ik dus als het om koken gaat: een scheutje olie hier en een scheutje olie daar, snufje zout extra; eigenlijk doe ik maar wat. En meestal kom ik daar nog mee weg ook. Maar niet als het om pizzadeeg gaat. Daar komen de verhoudingen nauw. Ik heb al van alles op mijn aanrecht gehad; van droge stopverf tot te ver doorgekauwde kauwgum en alles er tussenin.

Pizzarecept

Toch gaat het maar om heel weinig ingrediënten. Pizza was natuurlijk ooit armoedevoedsel. Rutger van den Broek van Rutgerbakt.nl maakt het deeg als volgt: kneed 500 gram bloem, bij voorkeur, Italiaanse bloem type‘00’, samen met 7 gram gedroogde gist, 10 gram zout, 275-300 ml lauwwarm water en 2 el olijfolie met een mixer met deeghaken tot soepel deeg.

Laat een kwartier rusten en verdeel het dan in vier delen. Maak hier bollen van en laat deze afgedekt op kamertemperatuur 1 uur rijzen. Daarna kun je de bollen uitrollen tot mooie platte schijven. Ik doe dat zelf tussen twee vellen bakpapier. Zag ik ooit bij Heel Holland Bakt. Wereldtip!

Nog leuker is het natuurlijk om zo’n schijf op je vingertoppen tot een mooie grootte te laten ’waaieren’, maar dat lijkt me meer iets voor de gevorderde pizzabakker. En daar reken ik mezelf absoluut niet toe.

Tomatensaus

Traditioneel beginnen we met het besmeren van de pizza met tomatensaus. Daar kun je natuurlijk ook weer een enorme receptuur op loslaten, zoals je ook de tomaten voor de toppings zelf kan drogen, maar je kan natuurlijk ook gewoon een blik gepelde tomaten opendraaien en die een beetje kapot knijpen tussen je handen.

Ik hou zelf van simpel: een paar fijngesneden zongedroogde tomaten er bovenop, een flinke hand basilicum en mozzarella van goede kwaliteit. Eventueel nog wat tonijn en een paar dunne ringen rode ui. Verwarm de oven voor op 250 graden en heb je een pizzasteen, dan leg je hem daar natuurlijk op. Ik heb die niet, dus ik leg hem met bakpapier op het rooster (zodat er ook warmte van onderen komt). Na 15 minuten checken, de ene oven is sneller dan de andere. Is ie goudbruin, dan is ie klaar. Nog even een scheutje olijfolie erover heen.

Coronakilo’s

En zie je dat met dat deeg toch niet zitten, dan zijn er tegenwoordig ook nog vers deeg op een rol kopen of voor de kant- en klare bodems gaan die je alleen maar hoeft te beleggen. Ook met alternatieven voor de bloem. Collega M probeerde een bloemkoolbodem uit, maar was niet enthousiast over de smaak.

Bij mij viel onlangs een fijn pakket van Jan (die van de pannenkoeken) op de mat: een bolletje vers deeg met een bakje tomatensaus. Uitrollen, beleggen en bakken. Het eindresultaat was meer dan prima. ’Moeten we op voorraad in gaan kopen’, zeiden de kinderen enthousiast. ’Hebben we altijd iets lekkers in huis’. Eh... coronakilo’s? Zullen we dat gewoon niet doen?