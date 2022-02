Ellen (55): ’Je hoeft niet graatmager te zijn om jezelf goed te voelen’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Meestal voel ik mij een stuk jonger dan 55 jaar, maar tijdens het hardlopen begint inmiddels wel het een en ander te kraken. Verder probeer ik mij niet te focussen op leeftijd. Ik zit nu namelijk veel lekkerder in mijn vel dan ruim 35 jaar geleden. Sinds mijn 50ste weet ik mijn lichaam oprecht te waarderen. Terwijl ik nu in retrospectief kan zeggen dat mijn lichaam er op mijn 16e een stuk strakker uitzag. Toch kon ik dat tijdens die levensfase zelf niet inzien, met zelfs anorexia als gevolg.”

„Mijn eetstoornis heeft zich geleidelijk ontwikkeld. Het begon onopgemerkt en is er echt ingeslopen. Op jonge leeftijd had ik al een hang naar perfectionisme. Als de koekjes de kamer rondgingen zei ik als tiener heel stellig ’nee’. Vervolgens complimenteerde mijn tantes mij met mijn discipline: ’Wat is zij sterk!’ Ik denk dat het zaadje daar is geplant.”

„Uiteindelijk woog ik op mijn diepte punt 50 kilo, terwijl ik ruim 1.80 meter ben. Ik heb het gelukkig zelf onder controle gekregen, maar het heeft mij wel doen realiseren hoe belangrijk een goed zelfbeeld is. Ik ben nu dik in de vijftig en inmiddels heeft het leven zijn sporen nagelaten. Toch word ik daar niet meer onzeker van. Ik zit nu veel lekkerder in mijn vel, terwijl het velletje veel dikker en minder strak is. Je hoeft niet graatmager te zijn om jezelf goed te voelen.”

Heb je een beautygeheim?

„Door corona ben ik de natuurlijke slag in mijn haar beter gaan waarderen. Voorheen föhnde ik het elke dag in model, maar tijdens de eerste lockdown heb ik dit helemaal los gelaten. Hierdoor komt mijn natuurlijke slag beter tot zijn recht en zit mijn haar eigenlijk ook prima.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Over het algemeen word ik een stuk jonger geschat. Ik ben 55 jaar, maar meestal denken ze dat ik begin 50 of eind 40 jaar ben. Natuurlijk is dat leuk om te horen, maar ik denk dat ik dat grotendeels aan mijn kledingstijl te danken heb. Ik draag alleen kleding waarin ik mezelf goed in voel. Wanneer je jezelf ergens goed in voelt, straal je dat ook uit.”

Wat vind jij het mooiste aan jezelf?

„Mijn haar. Dat is nog lekker lang en vol. Veel vrouwen kiezen op mijn leeftijd voor een kortere coupe, maar ik kies gewoon voor hetgeen waar ik mezelf mooi bij voel.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn oogleden beginnen iets te hangen. Ik weet dat de zwaartekracht gaat meespelen, maar hier begin ik toch echt last van te krijgen. Met mijn wimperextensions weet ik het nog een beetje te verbloemen, maar ik ben bang dat ik op een gegeven moment onder het mes moet. Toch laat ik liever niet in mijn lichaam snijden, dus ik probeer het voorlopig uit te stellen.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Op privégebied ben ik zeker waar ik had willen zijn. Ik heb een leuk huis, een lieve man en geweldige dochters. Op werkgebied zou ik nog wel wat meters willen maken. Corona heeft de groei van mijn bedrijf in de weg gezeten, waardoor ik nog niet heb kunnen uitbreiden. Het is mijn droom om meerdere verkooppunten te hebben in Nederland en België, maar daar moet ik nog even geduld voor hebben.”

Heb je een levensles?

„Probeer niet overal een label op te plakken. De wereld denkt tegenwoordig te veel in hokjes. Als je iemand ontmoet, plaats je diegene vaak onbewust in een hokje. Ik maak mij daar ook weleens schuldig aan. Toch probeer ik daarvoor te waken en dit zo min mogelijk te doen. Ook met mijn modelabel probeer ik een open vizier te houden. Je ziet bij ons alleen echte vrouwen van elke leeftijd, maat of kleur. Iedereen mag er zijn.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.