Nodig jij opa en oma uit met kerst?

De coronamaatregelen voor deze kerst zijn nog niet officieel vastgesteld. Op 8 december zal er weer een persconferentie worden gegeven. Dat het advies zal zijn om het aantal gasten tot een minimum te beperken, is te verwachten. Maar of je daarbij ook moet overwegen om geen ouderen - dus geen ouders op leeftijd of opa en oma - langs te laten komen, blijft een lastig dilemma.

Definitief besluit

Volgens RTL Nieuws blijkt een kwart van de Nederlanders gewoon hun oudere dierbare(n) te willen uitnodigen voor de feestdagen. Voordat de nieuwe persconferentie zal plaatsvinden, zal er nog een OMT-advies komen. Het kabinet zal kort daarop een definitief besluit nemen betreffende Kerstmis en de jaarwisseling.

In een interview van Editie NL met OMT-lid en hoogleraar Ouderengeneeskunde en Ethiek Cees Hertogh stelt hij dat ’het erg onverantwoord is om opa en oma in huis te halen’. De kans op een besmetting is groter als er ook kleinkinderen aanwezig zijn. Zij kunnen het virus bij zich dragen maar geen symptomen vertonen, waardoor ze het virus makkelijker overbrengen. Daarbij is de besmettingsgraad op scholen nu vrij hoog.

Lichtpuntje

Maar toch is het moeilijk om Kerstmis zonder grootouders door te brengen. Wie weet hoe vaak je het nog met ze kunt vieren? Ouderen zijn door de coronacrisis ook (nog) eenzamer, dus voor hen is het juist een lichtpuntje in deze donkere dagen. Je kunt natuurlijk ook videobellen terwijl je aan de kerstdis zit, maar dat is natuurlijk niet hetzelfde.

Praat mee

Hoe we de feestdagen dit jaar mogen doorbrengen is dus nog even onzeker. Of weet jij al hoe je het gaat aanpakken? Nodig je opa en oma gewoon uit? Of wacht je nog even tot na de persconferentie? Praat mee op onze Facebook-pagina!