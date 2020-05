Hanneke ligt al 7 weken in coronacoma

Hanneke met haar gezin Ⓒ Elize Bloks van Eyequote, Oss

Anita van Dam (52) uit het Brabantse Oss heeft inmiddels al ruim 8000 euro opgehaald met de inzamelingsactie die ze is gestart voor Hanneke de Marco (47), haar bevriende buurvrouw die door corona is geveld. Hanneke belandde 28 maart op de intensive care met zware longproblemen en ligt sindsdien in coma.