Alexia (18) door de jaren heen: ’Wat lijkt ze op haar moeder!’

2005

Alexia Juliana Marcela Laurentien, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau is geboren op 26 juni 2005 in het Bronovo-ziekenhuis in Den Haag. Ze is de tweede dochter van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima.

2006

Tijdens de jaarlijkse koninklijke fotoshoot steelt peuter Alexia de show en dat verbaast ons niets... Wat een schatje.

2008

Het gezichtje, de ogen en de mond... Hoe ouder Alexia wordt, hoe meer ze begint te lijken op onze knappe koningin. Deze foto is gemaakt in het geboorteland van Máxima, Argentinië.

2009

Alexia’s eerste schooldag was op 29 juni 2009. Het prinsesje ging voor het eerst naar groep 1A van de Openbare Bloemcampschool in Wassenaar. Ze werd daarbij vergezeld door het koninklijke stel en haar zus Amalia.

2012

In 2012 nam koning Willem-Alexander, toentertijd nog Prins van Oranje, plaats achter de lens en maakte hij onder andere deze foto van zijn prachtige dochter.

2014

Gouden lokken, sproetjes en lange wimpers... Onze prinses heeft het allemaal. Kijk haar stralen als 9-jarige tijdens de jaarlijkse fotosessie. En wat lijkt ze op haar moeder!

2016

Prinses Alexia brak op 27 februari 2016 haar rechter bovenbeen tijdens de jaarlijkse wintersportvakantie van de royals in Lech, Oostenrijk. Ze werd met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd, waar ze een plaat met schroeven in haar been brachten ter bevordering van het herstel.

2017

In september 2017 was het tijd voor Alexia’s eerste dag op de middelbare school. Net als elke andere puber ging ze met de fiets. Op naar een nieuw avontuur op het Gymnasium Sorghvliet in Den Haag.

2018

Tijdens Koningsdag 2018 draagt Alexia het welbekende spijkerjasje dat haar moeder veertien jaar geleden droeg tijdens Koninginnedag 2004. En wat staat het haar goed, alsof het kledingstuk voor haar is gemaakt.

2020

Tijdens Koningsdag 2020 was Alexia het gesprek van de dag. Want wat zag ze er mooi uit!

2021

Het koninklijke gezin mocht halverwege mei weer letterlijk en figuurlijk alles uit de kast halen om te stralen. Ze bezochten een concert in het Amsterdamse Carré als voorloper van het verjaardagsfeest van onze koningin. Met een eenvoudig tuniekje of een cocktailjurkje kwamen ze zeker niet weg want de dresscode was gala. VROUW-collega en modejournalist Kim Querfurth zag meteen dat Alexia haar favoriete merk Maje droeg; een zeegroene laagjesjurk van crinkle stof.

2022

Prinses Alexia studeert sinds de zomer van 2021 in Wales. We zien dus minder van de prinses voorbijkomen dan normaal, maar tijdens de fotosessie in de Nieuwe Kerk straalde ze weer zoals we van haar gewend zijn.

2023

Ter gelegenheid van Alexia’s verjaardag zijn er vandaag nieuwe foto’s naar buiten gekomen. De foto’s zijn gemaakt op Paleis Huis ten Bosch. Wij wensen Alexia een fijne verjaardag en nog vele gezonde jaren!

