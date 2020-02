Weekhoroscoop week 8

Ram

Liefde: De communicatie tussen jou en je partner verloopt wat stroef. Jullie lijken finaal langs elkaar heen te praten hetgeen de nodige irritatie opwekt. Vooral bij jou; je geduld zakt deze week onder het nulpunt.

Financiën: Een extraatje dat je deze week krijgt uitgekeerd wordt nuttig besteed of goed geïnvesteerd. Je bent even helemaal klaar met achter de feiten aanlopen!

Werk: Succes in je carrière is te verwachten. Je hebt dit ook dubbel en dwars verdiend na alle inzet die je de afgelopen tijd hebt getoond.

Persoonlijk: Durf geheel zelfstandig beslissingen te nemen. Anderen weten nog niet de helft van wat je allemaal van plan bent, dus kunnen zij er sowieso geen zinnig oordeel over vellen.

Stier

Liefde: Samen met je geliefde beleven jullie fijne tijden met vrienden en familie. Deze vorm van ontspanning doet niet alleen jullie contact met anderen goed maar ook de onderlinge relatie.

Financiën: Teruggaven of uitbetalingen laten op zich wachten waardoor je het bedrag dat je nodig hebt voor een bepaalde aankoop niet op tijd tot je beschikking hebt.

Werk: Wanneer iemand een onaardige opmerking maakt kruip je het liefst onder je bureau of in een hoekje achter de plantenbak. Neem het maar niet te serieus. De ander heeft gewoon zijn dag niet en jij was toevallig in de buurt.

Persoonlijk: Dit weekend is een perfect moment om de eerste stappen te zetten met betrekking tot je nieuwe plannen. Alles wat je nu in gang zet heeft grote kans van slagen

Tweelingen

Liefde: Aangezien jullie financiële situatie aanzienlijk is verbeterd, is er nu ook meer ruimte om samen leuke dingen te ondernemen of mooie spullen te kopen voor het huis. En om lekker uit eten te gaan!

Financiën: Een loonsverhoging of andere financiële beloning is te verwachten. Wees tijdens het tekenen van een contract niet bang om te onderhandelen.

Werk: Je presteert enorm goed deze week en levert prima resultaten. Werkzoekende Tweelingen maken een goede eerste indruk waardoor de kans op een nieuwe baan nu zeer groot is.

Persoonlijk: Het is de hoogste tijd om bepaalde patronen te doorbreken. Durf een andere weg in te slaan, ook al weet je nog niet precies waar die toe leidt.

Kreeft

Liefde: Je geliefde maakt een afspraak met iemand en verwacht dat jij meegaat. Dit is wel het laatste waar je zin in hebt! Hoewel je hoopt dat het bezoek zal meevallen, blijkt het tegendeel waar. Saai!

Financiën: Wanneer je een betaling hebt gedaan, krijg je prompt zelf ook weer iets bijgeschreven op je bankrekening en wanneer je een brief de deur uit doet, ontvang je uit een andere hoek goed nieuws. Elke actie wordt beloond met een positieve reactie!

Werk: Wees voorzichtig met het openen van onbekende bestanden. Voor je het weet zit je computer vol met rommel die je daar niet wilt hebben.

Persoonlijk: Mokken en drammen werkt averechts, zowel thuis als op je werk. Haal je schouders op en richt je op iets anders, dan komt het vanzelf naar je toe.

Leeuw

Liefde: Het gaat prima tussen jou en je partner. Aan het einde van de werkdag verheugen jullie je echt weer om elkaar te zien en de avonden samen zijn gezellig, warm en knus.

Financiën: Je hebt zin om je huis op te ruimen en alle overbodige spullen de deur uit te doen. Bewaar je overtollige huisraad voor de verkoop of geef het aan je (klein)kinderen zodat ze het op Koningsdag kunnen verkopen.

Werk: Je bent enthousiast en hebt er echt zin in deze week. Fluitend sta je op en zingend ga je naar je werk. Er liggen leuke opdrachten in het verschiet en je kunt niet wachten om ermee te beginnen!

Persoonlijk: Iemand voor wie je je hand in het vuur zou steken blijkt dit vertrouwen helaas niet waard te zijn. Geen probleem, dit overkomt iedereen wel eens. Het zegt meer over de ander dan over jou.

Maagd

Liefde: Met de liefde gaat het goed; aan aandacht geen gebrek! Je bent niet alleen aantrekkelijk, zo vóel je je ook! Het feit dat je lekker in je vel en hoog in je zelfvertrouwen zit, maakt dit een fijne week voor sensualiteit en seksualiteit.

Financiën: Je rent door je budget heen! Probeer wat meer te bezuinigen op zaken die niet direct nodig zijn en bekijk of een en ander elders misschien goedkoper is. Alle beetjes helpen.

Werk: Files en andere verkeersopstoppingen zorgen voor een flinke vertraging. En je hebt het al zo druk! Ga ruim op tijd van huis als je toch nog enigszins op tijd op je werk wilt verschijnen.

Persoonlijk: Bepaalde ideeën die je hebt, hebben meer kans van slagen dan je misschien denkt. Maak gerust wat meer tijd om je hierin te verdiepen.

Weegschaal

Liefde: Je partner heeft een positieve invloed op je werk deze week. Mogelijk draagt hij of zij een goed idee aan of voorziet je van nuttig advies met betrekking tot bepaalde twijfels waar je mee rondloopt.

Financiën: Extra werk (ook buiten je reguliere baan) levert ook extra verdiensten op. Houd al je gewerkte uren goed bij en vergeet ook alle gemaakte kosten niet in rekening te brengen.

Werk: Problemen met je telefoon of de computer drijven je tot wanhoop en als er ook nog een afspraak wordt afgezegd zijn helemaal de rapen gaar. Eigenlijk wil je nu gewoon het liefst naar huis!

Persoonlijk: Probeer ontspanning en plezier zoveel mogelijk te combineren; dit heeft een gunstige uitwerking op je mentale én fysieke welzijn. Lachen is gezond!

Schorpioen

Liefde: De basis van jullie relatie is goed; desondanks zou het een en ander momenteel toch beter kunnen. Krop niets op en laat het je partner op tijd weten als je ergens niet happy mee bent. Van de bom laten barsten wordt niemand blij.

Financiën: Een lucratief idee kan leuk geld opleveren. Ook je creatieve initiatieven met betrekking tot je huidige baan zullen worden gewaardeerd. Volg je hart en maak desnoods een afspraak met je werkgever voor een gesprek.

Werk: Vooral tegen het weekend ben je wat lichtgeraakt en zit je om het minste of geringste op de kast. Maak je niet druk en laat je vooral ook niet opjagen. Als het ze te traag gaat doen ze het maar lekker zelf.

Persoonlijk: Je energiepeil stijgt met de dag. Tevens is het weer tijd voor een bezoekje aan de tandarts. Regelmatige controle en preventief onderhoud kan veel onnodige problemen voorkomen.

Boogschutter

Liefde: Je kunt zomaar worden overvallen door twijfels. Houdt je partner nog wel van je? Vindt hij of zij je nog wel aantrekkelijk? Besteed je voldoende aandacht aan je lief? Grote kans dat alles oké is en je vooral je eigen onzekerheid op je partner projecteert.

Financiën: Je geeft deze week meer geld uit aan je geliefde en je kinderen. Personen die dicht bij je staan gun je nu graag iets extra’s, zeker als er sprake is van een verjaardag of andere bijzondere gelegenheid.

Werk: Dit is een fijne week om alvast plannen te maken voor de naaste toekomst. Neem je projecten serieus en zet de dingen netjes zwart op wit, al is het alleen maar voor jezelf; handig om een draaiboek of stappenplan te hebben.

Persoonlijk: Wanneer je hoofdpijn hebt of overmatig transpireert kan dit een aanwijzing zijn dat je teveel hooi op je vork neemt. Als je dit herkent: plan een dagje rust in en doe even helemaal niets.

Steenbok

Liefde: Afleiding in de vorm van relationele problemen is wel het laatste wat je kunt gebruiken. Gelukkig kun je hier zelf ook veel aan doen; je partner voelt zich graag gewaardeerd, dus een complimentje op zijn tijd wordt dankbaar in ontvangst genomen.

Financiën: Dit is een goed moment om een nieuwe (voordelige) lening aan te gaan of een oude lening om te zetten zodat je per maand een lager bedrag kwijt bent aan aflossing. Er is meer mogelijk dan je denkt.

Werk: Een verandering van werkzaamheden is te verwachten. Onverwacht komen er nieuwe mogelijkheden op je pad die je zeer aanspreken.

Persoonlijk: Vooral aan het begin van de week loopt alles van een leien dakje. Zowel thuis als op je werk heb je alle tijd en ruimte om je werkzaamheden af te maken en je hebt er nog plezier in ook.

Waterman

Liefde: Jij en je partner worden uitgenodigd voor een leuk feest of evenement. Indien nodig kan je partner je deze week extra financiële ondersteuning bieden. Durf te vragen; hij of zij helpt je graag even uit de brand.

Financiën: Hoewel het je fijn voor de wind gaat op financieel gebied, zou met het oog op een grote aankoop of het uitwerken van een creatief idee wat extra cash geen overbodige luxe zijn. Misschien kun je een en ander in termijnen betalen of iets lenen?

Werk: Dit is niet het goede moment om met nieuwe projecten van start te gaan. Vertraging en tegenwerking zijn te verwachten.

Persoonlijk: Je komt wat moeilijk in slaap, maar als je eenmaal in dromenland bent slaap je heel diep. Snoozen ontaardt deze week geheid in verslapen!

Vissen

Liefde: Er zijn wat reparaties nodig in huis maar waar jij dit het liefst gisteren nog gefikst had, is je partner nogal laks. Misschien toch zelf maar even stappen ondernemen dan?

Financiën: Als je al plannen had om belangrijke veranderingen door te voeren op financieel gebied, heb je dit nu in no time voor elkaar. Alles verloopt soepel en vloeit perfect in elkaar over.

Werk: Je vindt het geen enkel probleem om iemand iets te vragen of uit te leggen, zolang het maar werk gerelateerd is. Zodra er privé praatjes op tafel komen te liggen ben je weg.

Persoonlijk: Indien er halverwege de week een bezoekje staat gepland waar wijn mee gepaard gaat: geniet met mate! Je kunt nu minder goed tegen alcohol en je moet de volgende dag wel gewoon weer naar je werk.