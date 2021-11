Daghoroscoop 25 november - Je zelfvertrouwen neemt toe, Schorpioen

VANDAAG JARIG

Het kan nodig blijken om in financieel opzicht van koers te veranderen. Ook in je gezondheid kunnen de komende maanden veranderingen optreden, die echter relatief mild van aard zullen zijn. De behoefte je een ander imago aan te meten zal toenemen; zowel in je uiterlijk als in je presentatie.

RAM

Breng geen onderwerpen ter sprake die anderen niet interesseren in bijzijn van gelijkgestemden. Geef geen blijk van ongeduld tijdens een enerverend gesprek met familie. Bereid een zakelijke deal gedetailleerd voor.

STIER

Zakelijke druk kan toenemen. Op leidinggevend niveau kunnen veranderingen de normale routine doorbreken. Nieuwe bezems vegen meestal schoon en dan kunnen in een oude vloer scheuren zichtbaar worden.

TWEELINGEN

Richt pas een vermanende vinger op iemand als je zeker weet dat je niets te verwijten valt. Door oorzaak en gevolg in het juiste perspectief te plaatsen ontdek je dat veranderingen onvermijdelijk en soms ook wenselijk zijn.

KREEFT

Een andere dag dan gisteren; geluk kan je ten deel vallen terwijl je dat niet verwacht. Misschien haal je een grote opdracht binnen of krijgt je carrière een boost. Je zult als gevolg daarvan je geliefde willen verwennen of een gokje wagen.

LEEUW

Te grote inspanning levert hoofdpijn op. Schenk aandacht aan ongewone lichamelijke symptomen. Laat een zwelling of huidaandoening controleren. In een relatie is geven en nemen belangrijker dan ooit.

MAAGD

Een geliefde kan een vervelende opmerking maken waaraan jaloezie ten grondslag kan liggen. Je kunt ineens het gevoel hebben de ander niet goed te kennen. Neem afstand als dit vaker gebeurt; laat je niet onnodig emotioneel beschadigen.

WEEGSCHAAL

Zoek het gezelschap van vrolijke mensen als je somber bent zonder te weten waarom. Zodra iemand je aan het lachen maakt gaat de zon weer schijnen. Wees tolerant, geduldig en aardig in contact met ouderen; weet ook te zwijgen.

SCHORPIOEN

Je zelfvertrouwen neemt toe, zeker in gezelschap van ouderen. Doordat je onafhankelijk bent en je kunt aanpassen krijgt je een breder beeld van de samenleving. Ga in op een aanbod van je werkgever een cursus te volgen.

BOOGSCHUTTER

Je zult je moeten inspannen om de vrede te bewaren als je met je partner overhoop ligt. Het kan moeite kosten om ergens op tijd te zijn; vertraging lijkt onvermijdelijk. Stel niemand een ultimatum; je wordt zelf de dupe.

STEENBOK

De dag krijgt een chaotisch verloop als je niet weet wat je wilt. Het kan duidelijk worden dat je in een situatie verzeild bent geraakt die je niet happy maakt. Een goede timing is essentieel, evenals vertrouwen op je innerlijke stem.

WATERMAN

Mijd kostbare sociale gebeurtenissen, tenzij je zeker weet dat je je kostelijk zult amuseren of dat de baten tegen de kosten zullen opwegen. Nieuwe perspectieven zorgen ervoor dat je je niet verveelt.

VISSEN

Trek het je niet aan als iemand zich niet aan een afspraak houdt of van gedachten verandert. Aanvaard dat mensen hun eigen gang willen gaan. Een gesprek kan een stressvolle ervaring worden, maar wanhoop niet, je zit nog in de race.

