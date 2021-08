Daghoroscoop 13 augustus - Jouw liefdesleven zou over rozen moeten gaan, Leeuw

VANDAAG JARIG

Professioneel kun je dit jaar hoog scoren en op jouw vakgebied de kroon spannen. Zowel jouw carrière als liefdesleven zou over rozen moeten gaan. Ben je vrijgezel dan moet je een incidentele afwijzing meer zien als een goed dan als een teleurstellend teken. Dat zal de tijd jou leren.

RAM

Een vakantiebaantje kan die extra duit in het zakje doen die nodig is om een speciale wens te vervullen. Houd, als je in het buitenland bent, rekening met misverstanden door taalbarrières. Een toevallige vriendschap kan zich verder ontwikkelen.

STIER

Je kunt de komende weken jouw horizon aanzienlijk verbreden. Overweeg een aanvullende studie of cursus te volgen. Sommigen van jullie gaan een betere positie bekleden dankzij het vertrek van een collega. Laat die kans niet onbenut.

TWEELINGEN

Vertrouw op je intuïtie en toon waardering voor al het goede om je heen. Ook als je niet van compromissen houdt is er soms geen andere keus. Stel je flexibel op. Een dilemma omtrent kinderen moet rustig worden besproken.

KREEFT

Alleen als je bijgelovig bent zul je vandaag op je tenen lopen, maar voor velen is vrijdag 13 juist een geluksgetal. Neem de dag zoals ie komt. Een nieuwe relatie behoort tot de mogelijkheden, evenals een conceptie of geboorte.

LEEUW

Als je van plan bent op stap te gaan kun je met een verrassing te maken krijgen. Creatieve lieden kunnen ten tonele verschijnen en jouw kijk op het leven sterk veranderen. Luister naar je hart, maar schakel je verstand niet uit.

MAAGD

Er kan sprake zijn van een communicatiestoring met een partner of collega. Blijf op de achtergrond en laat anderen het woord voeren. Besef dat zoiets nooit vrijblijvend is als iemand je in financieel opzicht tegemoet wil komen.

WEEGSCHAAL

Het opzetten van een creatief project met je partner kan zeer lucratief blijken. Een nieuwe uitdaging is precies waar je zin in hebt. Een zakelijke afspraak zal productief verlopen. Trakteer een belangrijke klant op een etentje.

SCHORPIOEN

Door objectief te blijven verdien je geluk. Wat je ook gaat doen, haast je niet. Gebrek aan voorbereiding kan je veel geld gaan kosten; je bereikt sneller meer als je weet wat je doet. Met jouw seks-appeal kun je veel aandacht trekken.

BOOGSCHUTTER

Je bent vandaag sterk en jouw omgeving voelt dat aan. Laat meningsverschillen rusten en straal vrolijkheid uit. Sla geen uitnodigingen af en zorg ervoor dat je er leuk uitziet. Misschien ontmoet je de man of vrouw van je dromen.

STEENBOK

Een plezierige dag. Vergeet niet om iemand die jarig is een mailtje of app te sturen. Vrijgezellen kunnen het oog laten vallen op een collega. Zeg niets waarvan je spijt kunt krijgen. Wees in alles wat je doet en zegt oprecht.

WATERMAN

Iemand die een belangrijke rol in jouw leven speelt lijkt de laatste tijd weinig belangstelling voor je te hebben. Koester geen wrok. Houd de ogen open en wees op je hoede voor een jaloerse collega. Een ex kan contact zoeken.

VISSEN

Gezinsproblemen kunnen je van je werk afhouden; ruzie met je partner lijkt bijna onvermijdelijk. Een gesprek kan jou motiveren je horizon te verbreden. Bel, als je je alleen voelt, een vroegere geliefde; gevoelens kunnen weer oplaaien.

