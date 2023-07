’Ik heb geen geld om naar de Italiaanse bruiloft van mijn beste vriendin te gaan’

Stel: je beste vriendin plant een droombruiloft in het buitenland, maar jij hebt echt geen geld om daar bij te zijn. Het overkwam deze lezeres. Hoe gaat ze het haar vriendin vertellen?

„Mijn beste vriendin is al zeven jaar samen met haar vriend. Vorig jaar ging hij dan eindelijk voor haar op z’n knieën, in Parijs. Ze zaten samen in een bootje op de Seine toen hij plots een prachtige ring uit zijn zak haalde en haar dé vraag stelde.

Italiaanse bruiloft

Ik heb het verhaal inmiddels vaak gehoord en ik moet zeggen dat ik er telkens ook weer tranen van in mijn ogen krijg. Maar niet alleen het huwelijksaanzoek, ook de jurk, de taart en de ringen komen voortdurend voorbij.

Ze is mijn beste vriendin, dus ik vind het helemaal niet erg en ik gun het haar allemaal ontzettend. Maar laatst kwam ze met iets, waar ik nu toch wel heel erg buikpijn van heb...

Zij en haar aanstaande hebben namelijk bedacht de bruiloft in Italië plaats te laten vinden. In een grote tuin, waar onder de stralende zon een overheerlijk Italiaans diner zal worden geserveerd. Ik heb heel enthousiast gereageerd, want het klinkt natuurlijk fantastisch. Maar mijn enthousiasme verdween als sneeuw voor de zon toen ze me vertelde dat het wel de bedoeling was dat iedereen zijn eigen vlucht en verblijf moest bekostigen, anders zou het voor hen onbetaalbaar worden.

Maar ík ben een alleenstaande moeder, die zonder hulp en alimentatie van mijn ex, twee kinderen groot moet zien te brengen.

Onmogelijke opgave

Ik kan het gewoon echt niet betalen. Tel daarbij op dat het me een aantal vrije dagen kost en ik mijn kinderen moet onderbrengen bij weet-ik-wie. Het bijwonen van dit huwelijk is voor mij nu al een onmogelijke opgave geworden.

Juist omdat ze me alles over haar grote dag heeft verteld, ben ik misschien een van de laatsten die het kan maken er niet bij te zijn. Ik weet nog niet hoe ik het haar moet vertellen, want ik ben bang dat het uitloopt op een enorme ruzie. Hoe kan ik dat voorkomen?”

Deze rubriek is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

