’Eenmaal in bed bleken die stiletto’s nogal onhandig’

Ieuw!

Katinka (41): „Zijn er serieus mannen die denken dat vrouwen het lekker vinden als ze hun tong in je oor steken?! Of dat je opgewonden wordt als ze - na even gezellig chatten - meteen een dickpic sturen? Vrouwen komen misschien van Venus, maar mannen zeker van Penis. Ik overweeg ernstig om lesbisch te worden!”

Stripfiguur

Klaar (43): „Ik dacht: ’Om deze nieuwe, jongere liefde geïnteresseerd te houden, moet ik meer uit de kast trekken dan een etentje bij kaarslicht’. Dus zocht ik How to striptease for beginners-filmpjes op YouTube en oefende voor de spiegel. Met mijn nieuwe, sexy setje onder mijn doorknoopjurk ging ik hem verrassen. Jammer dat het na een fles champagne en met m’n verse nepnagels ineens onmogelijk bleek om al die knoopjes los te krijgen. Toen ik eindelijk in mijn setje voor hem stond, deed ik een backflip met mijn haar en schoot het ongenadig in mijn rug. Ik kon niet meer op of om. In plaats van stomende seks kreeg ik een stomende kruik tegen mijn pijnlijke rug. Zo lief! We kunnen er samen nog steeds erg om lachen.”

Toch niet kinky

Eefje (39): „Tja, hij had er echt zelf om gevraagd. Hij wilde dolgraag dat ik mijn stiletto’s aanhield tijdens onze eerste vrijpartij. ’Super kinky’, vond hij. Daar had hij tijdens zijn degelijke, mislukte huwelijk altijd van gedroomd. Ik wilde hem best dat plezier doen. Tenminste, toen we nog rechtop stonden. Eenmaal in bed, vond ik het nogal onhandig en raakte ik met mijn hakken verstrikt in het beddengoed. In een poging om mezelf te bevrijden, plantte ik mijn punthakken keihard in zijn kruis. Hij huilde als een klein jochie en hield niet meer op. Niet echt sexy… Ik wilde er nog een kusje op geven of met hem naar de EHBO gaan, maar dat wilde hij niet. Uiteindelijk ben ik maar naar huis gegaan. Ik hoop voor hem dat alles nog werkt, maar ik heb nooit meer iets van hem gehoord.”

Wanneer deze ’Opgebiecht’ naar meer smaakt...

In de nieuwe VROUW Glossy Opgebiecht Zomerspecial vind je 124 pagina’s vol smeuïge verhalen. Deze speciale VROUW Glossy-editie staat boordevol gênante momenten, sappige ontboezemingen, herkenbare blunders en ander vermakelijk ’leed’. Verder keken we mee met knappe artsen en verplegers die het de afgelopen tijd (meestal) drukker hadden dan ooit. Je vindt de Glossy in de schappen van de supermarkt en de boekwinkel!