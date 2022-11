Marjolein had drie grote liefdes: De Telegraaf, koken en haar gezin. Liefst combineerde ze die drie, bijvoorbeeld door samen met haar dochter de moeilijkste taart uit Heel Holland Bakt na te maken en daarover te schrijven. Vol trots kwam ze het resultaat op de redactie presenteren – om vervolgens met taart en al bijna over een drempeltje te struikelen. Zoiets kon alleen Marjolein overkomen. En juist doordat ze haar eigen gestuntel en onzekerheden altijd zonder enige vorm van schaamte opschreef, was elk idee dat ze opperde bij voorbaat al een garantie voor een hilarisch verhaal.

’Hurk’, zoals ze ook wel genoemd werd, begon haar carrière 32 jaar geleden als stagiaire bij de RTV-redactie, waar ze meteen opviel door haar gedrevenheid en rappe pen. Haastklussen? Marjolein schrok er niet voor terug. Waar sommige collega’s urenlang zaten te ploeteren op een stuk, wist zij binnen een uur na een interview of persconferentie een puntgaaf artikel aan te leveren. Peuk in de mond en tikken maar. ’Nee’ zeggen tegen een onderwerp, kwam niet eens in haar hoofd op. Dat kwam ook omdat ze vaak eerst ’ja’ zei en pas daarná nadacht over wat ze zich nu weer op de hals had gehaald. Meevaren met activisten op de abortusboot? Leuk! Jezelf onder water uit een auto leren bevrijden? Doen we! Dat ze eigenlijk geen zwemdiploma had, maakte het verhaal alleen maar beter, vond ze.

Zo befaamd als haar schrijfkunsten waren, zo berucht was haar rijstijl. Een verslaggever kan niet zonder auto, was het idee, en dus werd Marjolein als stagiaire naar rijles gestuurd. De keren dat ze zakte voor haar examen, zijn niet meer op één hand te tellen. Toen ze uiteindelijk toch het roze papiertje in handen had, durfde niemand bij haar in de auto te stappen. Eén van de weinige collega’s die dat wel probeerde, heeft het geweten. Midden op een drukke Amsterdamse gracht zette ze de auto stil, stapte uit en zei: „Parkeer jij hem even in? Dat kan ik namelijk niet.”

Gevaar op de weg

Regelmatig werd de redactie gebeld door ongeruste mensen die zich afvroegen of de interviewafspraak nog wel doorging. De kans was dan groot dat ze weer eens de weg was kwijtgeraakt. Eén keer belde ze na uren rondjes te hebben gereden haar chef op, om haar beklag te doen over „dat Eemnes gewoon écht niet bestond.” De krant was dus dankbaar toen ze uiteindelijk van haar man Kees een TomTom cadeau kreeg, al bleek zelfs dát geen garantie voor succes. Wist zij veel dat Haren zowel in Brabant als in Groningen lag… Zelfs op het circuit van Zandvoort, waar ze voor een reportage in een racewagen mocht rondscheuren, werd ze stilgezet omdat ze een gevaar vormde. Niet omdat ze te snel reed, maar juist omdat ze amper vooruitkwam.

Marjolein kon soms mopperen. Mensen die haar nietsvermoedend rond deadlinetijd belden, konden weleens op een snauw getrakteerd worden. Maar onder dat gemopper schuilde een vrouw met een groot hart. Interviewde ze gezinnen die onder de armoedegrens leefden, dan kon je de klok erop gelijkzetten dat zij de volgende dag een pakket met lekkernijen en cadeautjes ging langsbrengen. Lag prinses Amalia op social media onder vuur? Dan klom ze meteen in de pen om een open brief te schrijven om het voor het ’arme meiske’ op te nemen. Het gebeurde regelmatig dat de mensen die ze interviewde op haar schoot uithuilden – zelfs nationale en internationale sterren. En werd er ergens op de redactie een baby geboren, dan werd die steevast getrakteerd op een zelfgebreid of -gehaakt pakje.

Zoete inval

Familie was voor Marjolein het allerbelangrijkste in haar leven en ze was dan ook niet los te zien van haar gezin: echtgenoot Kees en kinderen Jesse, Madelief en Valentijn. In hun Haarlemse pakhuis aan de gracht was het een zoete inval, waar iedereen altijd welkom was om mee te eten – ook de ’aanloopkinderen’, oftewel vriendjes en vriendinnetjes. Alle gezinsleden werden vanzelf meegezogen in haar schrijfpassie, want al van kleins af aan dook haar kroost regelmatig op in de krant als er ’ergens een foto van een schattige baby nodig was’ en ook online werden de lezers regelmatig getrakteerd op het wel en wee van ’de Huispuber’, ’de Prinses’ en ’de Kabouter’. Ze schreef er twee boeken over: Mama’s zijn ook mensen en Het huishouden van een ontaarde moeder.

Zelfs hond Felan, een Ierse terriër, werd ingezet voor een verhaal. Hij zat niet helemaal lekker in z’n vel, dus hup, hij moest mee naar de hondenfluisteraar. Misschien had hij er zelf niets aan, maar het leverde wel een weer geweldig stuk op. Degene die het meest in haar reportages figureerde, was grote liefde en steun en toeverlaat Kees. Geen andere man die ze ooit ook maar een blik waardig gunde. Hooguit Benicio del Toro, die ze op een persdag ontmoette. Nog wekenlang lispelde ze zijn naam. En natuurlijk dancing king Dan Karaty die, na een lesjes stijldansen – met zijn charmes toch wel een klein blosje op haar wangen wist te toveren.

Marjolein had een hekel aan de zomerhitte en telde de dagen af tot kerst. De boom werd liefst al vroeg in november versierd, op het vijfgangenmenu werd wekenlang geoefend. Maar ook het Songfestival en haar verjaardag werden groots gevierd. Dan werd er steevast een nieuwe jurk aangeschaft. Marjolein had een heel eigen kledingstijl: ze was gek op kleurrijke fifties en sixties jurken (liefst met polkadots), een tikkie rock & roll gecombineerd met stoere cowboylaarzen of een kek hoedje. Op haar verjaardag trakteerde ze altijd de voltallige redactie op haar beroemde Brabantse worstenbroodjes – naar het recept van haar opa, die banketbakker was. Die maakte ze meestal midden in de nacht, zodat de kinderen ze niet stiekem uit de koelkast konden pikken.

Ontplofte keuken

Ze kon fantastisch koken, maar wel altijd ’op z’n Marjoleins’: met een ontplofte keuken, bloem in de haren en vlekken op de kleding. Zalmmousse uitserveren op torenhoge hakken bleek geen goede combinatie: ze struikelde en de mousse belandde in de haren van haar gasten. Wat dat betreft vond ze zichzelf een vreemde eend in de bijt tussen andere culinair journalisten – die het in haar ogen allemaal wél netjes voor elkaar hadden. Ooit kreeg ze de kans om haar Italiaanse idool Sophia Loren te interviewen. Vijf minuten voor aanvang belde ze in paniek moderedacteur en goede vriendin Kim Querfurth omdat ze een joekel van een koffievlek in haar spiksplinternieuwe rode jurk had gemorst. Omdat er niets meer te redden viel, hield ze uiteindelijk het hele interview lang haar tas op schoot.

’Iets wat je niet ziet, dat is er niet’: dat was ook haar motto toen mensen haar begonnen te wijzen op haar steeds duidelijker aanwezige rokershoestje. „Zolang ik het niet laat onderzoeken, kan het ook niets ernstigs zijn”, grapte ze tegen collega’s op een borrel. Maar ze liet het wél onderzoeken en het bleek wél ernstig: longkanker met uitzaaiingen. Toch wist ze, immer optimistisch, ook deze diagnose om te buigen tot een kracht. In rauwe, ontroerende columns beschreef ze haar ziekteproces, in de hoop andere mensen te behoeden voor de fout die ze zelf had gemaakt. Het werd haar nieuwe missie, soms zelfs tot ergernis van haar kinderen, wanneer ze op straat wildvreemde jongeren aansprak: „Doe die sigaret uit. Ik rookte ook en ik heb nu kanker.” Irritant? Jammer dan. Al kon ze op deze manier maar één kind redden, dan was haar missie al geslaagd.

Dieet

Het besef dat ze niet het eeuwige leven had, veranderde haar prioriteiten. Met het diëten, waar ze al jojoënd jaren aan verspild had, stopte ze acuut. Ze had wel wat anders aan haar hoofd dan een rok die niet dichtging. De hele collectie afslankboeken kwam terecht in de mini-straatbieb. Werken bleef echter altijd de hoogste prioriteit houden. Hooguit was ze er af en toe ’even’ tussenuit. Haar deadlines bleef ze zonder uitzondering halen – wat geen enkele collega haar nadeed. Een verpleegster van het ziekenhuis die beleefd informeerde wat voor werk ze deed voordat ze ziek werd, kreeg de volle laag: hoezo dééd? Ze was nog steeds verslaggeefster bij De Telegraaf!

Op de avond na de bruiloft van haar oudste zoon, eind september, sleepte ze zich nog naar Texel, waar ze jurylid was voor een culinair event. En zelfs op één van haar laatste levensdagen, toen ze geveld door een longontsteking in het ziekenhuis was opgenomen, stuurde ze nog verhaalideeën door voor de krant. Een daarvan was het nieuwe album van zangeres S10. ’Wat een prachtige titel’, appte ze: ’Ik besta voor altijd zolang jij aan mij denkt. Kunnen we daar niet iets mee?’ Jazeker, Marjolein, daar kunnen we wel wat mee. En als het aan ons ligt, besta je voor altijd.

Marjolein Hurkmans wordt morgen in besloten kring begraven.