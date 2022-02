Daghoroscoop 28 februari - Qua romantiek kun je met volle kracht vooruit, Weegschaal!

VANDAAG JARIG

Je levensstandaard zal in de loop van het jaar verbeteren; je kunt regelmatig op reis, naar prima restaurants gaan en je zult er goed uitzien. In je naaste omgeving (baas, ouders, kinderen) ben je geliefd en als er al een kwestie met autoriteiten dreigt, dan zal die makkelijk op te lossen zijn.

RAM

Een vroege start is een goed idee, want de kans is groot dat je met vertraging of verkeerschaos te maken krijgt. Misschien moet je je mengen in de lokale politiek als je een statement wilt maken of plaatselijk iets wilt veranderen.

STIER

Omstandigheden zijn gunstig voor je zakelijke of professionele leven. Leidinggevers zijn je goed gezind en relaties verlopen soepel. Je kunt bij een artistiek gebeuren betrokken worden door een geestverwant die je leven binnenwandelt.

TWEELINGEN

Je kunt de komende dagen rekenen op steun van de kosmos met als gevolg: een paar bijzondere kansen. Maak veel aantekeningen als je een technische training of wetenschappelijke cursus volgt. Reken niet te veel op je geheugen.

KREEFT

Je gedachten kunnen een groot deel van de dag bezig zijn met seks, geld en macht, niet per se in die volgorde. Een geheime affaire kan het punt bereiken dat je besluit uit de kast te komen.

LEEUW

Begin een charme-offensief als je om een gunst verlegen zit. De kans dat je je zin krijgt, is best groot. Er kan vandaag sprake zijn van rivaliteit, maar het zal je niet deren. Een filosofische studie kan een wereld voor je openen.

MAAGD

Een prima dag om er op uit te trekken; de kosmos kan een prettige verrassing voor je hebben op het romantische vlak. Geef niet te veel geld uit aan een gril. Houd je aan gemaakte plannen en koester je gezondheid en veiligheid.

WEEGSCHAAL

Qua romantiek kun je met volle kracht vooruit. Een toevallige ontmoeting kan het begin zijn van een droom die werkelijkheid wordt. Verliefden zien de wereld door een roze bril en het is denkbaar dat zij het goed zien.

SCHORPIOEN

De trend is positief, zowel thuis als op het werk. Een gunstige zakelijke deal kan een eind maken aan financiële problemen, waardoor je relatie weer in plezierig vaarwater komt. Werk hard en geniet van goed nieuws.

BOOGSCHUTTER

Kies je woorden zorgvuldig, want je staat niet bekend om je tact en diplomatieke gaven. De geringste hint van kritiek of onvrede zal bij anderen niet goed vallen. Sluit je computer af en richt je aandacht op je geliefden.

STEENBOK

De kosmos kan je aanzetten tot extravagantie doordat je denkt dat je jezelf meer kunt veroorloven dan in werkelijkheid het geval is. Een nieuwe baan zou weleens kunnen tegenvallen. Zet jezelf niet op een voetstuk; je kunt er af vallen.

WATERMAN

De aanschaf van wat modieuze kleding kan er aanzienlijk toe bijdragen dat je meer zelfvertrouwen krijgt. En dat geeft je weer een streepje voor als je op promotie belust bent. Onderzoek een nieuwe methode om zaken te doen.

VISSEN

Romantische emoties kunnen de overhand krijgen als een geliefde uit het verleden contact zoekt en laat weten je nog steeds te aanbidden. De werkdag kan hectisch worden, en dat is helaas precies waar je pet vandaag niet naar staat.

