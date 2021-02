Bezorgde juf: Ik ben geen jankerd, maar ik ben wel nerveus...

Ik, jonge vrouw van 26, ben juf op een kleine dorpsschool. Ik las vanmorgen, net wakker, met veel verbazing de column van Hester Zitvast met de titel: ‘ Stakende leraren? Ik zou het een schande vinden!’. Eerlijk gezegd schrok ik er ook van. Het is een ontzettend negatief artikel, voornamelijk negatief over leerkrachten in het basisonderwijs.

Over één kam scheren

Ten eerste vind ik het jammer om te horen dat er dus scholen zijn waarbij ouders zelf les moeten geven. Je geeft aan zelf uit te moeten leggen wat 7 min 5 is en dat er onverwachte dictees worden ingelast. Je doet in dit geval exact hetzelfde als minister Slob continu doet: alles over één kam scheren.

Bij ons op school geven wij de kinderen, gedurende normale schooltijden, live online les. Ouders hebben hier geen omkijken naar. Balen dat jouw kind op een school zit waar het thuisonderwijs niet optimaal geregeld wordt. Misschien kun je hier de school zelf over contacten en niet schrijven alsof dit op alle scholen zo is?

Het stukje ‘hartstikke slecht’, daar ben ik het grotendeels wel mee eens hoor. Natuurlijk moeten kinderen gewoon in de klas zitten. Dat zou het meest optimaal zijn. Maar ja... corona hè?

Dikke middelvinger

Dan het stukje ‘dikke middelvinger’. Je noemt de kritische blik van leerkrachten ‘gejank’. Nou, ik kon wel janken om jouw teksten. Er staat ‘ Zij durven niet. Zij vinden dat ze worden opgeofferd’. Ik snap niet waarom je direct alle kritische leerkrachten, alweer (!), over één kam scheert. Wij zijn allemaal bang en wij vinden allemaal dat we worden opgeofferd. Wat een gejank hè?

Een vraagje: heb je het OMT-advies over de opening van de basisscholen gelezen? Hierin staat namelijk de mening van een kritisch OMT. Dat de versoepelingen eigenlijk nog helemaal niet ziet zitten. Dat noemt dat met het openen van de basisscholen de druk op de ziekenhuizen weer zal toenemen, dat noemt dat een derde golf niet te vermijden is wanneer deze keuze gemaakt zal worden. Worden leerkrachten kritisch na deze teksten: ja. En ik denk dat dat heel begrijpelijk is. De keuze is nu gemaakt door het kabinet. Niet door het OMT.

Horrorverhaal

Dan, het stukje ‘horrorverhaal’. Grappig dat jij denkt te weten wat het doorsnee type basisschoolleerkracht is. Allemaal slanke, jonge mensen zonder onderliggend lijden? Bestaan er geen juffen met overgewicht? Staan er geen meesters voor de klas met longaandoeningen? Bijzonder hoor ;). En ik wil je graag verwijzen naar de website van het RIVM. Hier staat een handige uitleg over het virus. Maar, ik zal het je in kindertaal uitleggen. Je bent juf of niet he! ;)

Het coronavirus is besmettelijk. De Britse variant (die meer en meer in opkomst is) nog veel meer. ‘Het gros is oud, veel te zwaar of heeft onderliggend lijden - nou niet bepaald het doorsnee type basisschooldocent. Hoeveel risico loop je daar dan dus? Hoeveel ic-opnames komen eruit voort?’ Jouw tekst Hester. Er zijn ook niet-doorsnee-juffen en meesters, met overgewicht of onderliggend lijden die voor de klas staan en dus zeker een risico lopen. Er zijn zwangere juffen, die risico lopen, bang zijn en eerder met verlof moeten. Hester... Ik zal je nog iets uitleggen. Het coronavirus is besmettelijk. Wanneer een besmetting steeds na één persoon zou stoppen, dan was het virus allang niet meer onder ons. Dit is helaas niet zo.

Doorsnee juf

Ik ben precies die doorsnee juf die jij in je hoofd hebt: jong, vitaal (oké ik mis een nier, maar ach, dat is geen risico natuurlijk), er kan een paar kilo af maar ik ben niet ‘veel te zwaar’. Ik heb een vader van eind 50 die herstellende is van een ernstig verkeersongeval, met blijvende hersenschade na een hersenkneuzing en een hartritmestoornis. Ik heb een moeder met flink veel astma en overgewicht. Zij zijn bang. Zij lopen risico. Dus nee, ik loop niet zoveel gevaar. Maar ik woon nog thuis en kan daarmee mijn ouders besmetten. Ja, die lopen dan risico. Ja, hier kan een ic-opname uit voort komen.

En Hester, dit verzin ik niet hoor. Dit schrijft het OMT ook gewoon in het advies. Dat het allemaal gaat stijgen. Dit zijn mensen die hiervoor gestudeerd hebben. Lees het eens zou ik zeggen.

Dus. Ik ben jong en vitaal. Die juf die jij in je hoofd hebt. Zoals volgens jou alle juffen en meesters zijn. Natuurlijk wil ik mijn klassen zien (ik heb twee groepen, onderbouw en bovenbouw). Natuurlijk is dit voor de kinderen het meest fijn! Natuurlijk ben ik blij voor de ouders die het thuiswerken en het thuis lesgeven niet meer kunnen combineren. Natuurlijk heb ik er zin in!

Nerveus

Maar ik ben nerveus... Onrustig voel ik me over de adviezen van het OMT: kleuters in vaste groepjes? Dat kan niet! Afstand houden van de kinderen? Dat gaat volledig tegen de natuur in en lukt niet. Ik voel me onrustig over de vele contacten die ik direct en indirect weer heb. Nerveus over de verhalen die de kinderen op maandagochtend weer vertellen: ‘Ik had een feestje’, ‘ik ben met de hele familie op vakantie geweest’, ‘ik was het weekend bij opa en oma’...

Nerveus voor het ‘politie-agentje-spelen’ bij het hek.. Ouders die komen met een ziek kind ‘Ja ach, hij heeft koorts en is verkouden, maar met een zetpilletje ging het wel hoor, bel maar als het niet gaat. Doei juf’. Nerveus voor kinderen in de klas met besmette ouders thuis. Want ja, dat is wat er gebeurde.. Een kleuter zingend in de poppenhoek ‘mijn papa heeft corona, mijn papa heeft corona’.

Ik ben geen jankerd, maar ik vind het spannend..

Groetjes,

Een bezorgde juf

De naam van de bezorgde juf is bij de redactie bekend.