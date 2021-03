Ben je nu dan hetero?’ vragen veel mensen me, omdat ik al vier jaar samen ben met mijn vriend. Vreemd vind ik dat. Biseksualiteit is geen tussenstation, maar een geaardheid.

Niet serieus

Zelfs nu ik al elf jaar officieel uit de kast ben – ik vertelde het op Facebook – nemen veel mensen het nog niet serieus. Mijn omgeving heeft er geen problemen mee, maar snappen doen ze het ook niet echt.

Het lijkt wel alsof er maar twee smaken zijn: je valt op mannen of op vrouwen. Beide is geen optie of een fase die vanzelf overgaat.

Zelfs binnen de LGBT+ community is de B een ondergesneeuwde en veroordeelde letter. Veel lesbiennes willen geen relatie met een bi-vrouw: ze zouden aan de lopende band vreemdgaan. Of ze willen je in ’hun kamp’. Zo vond een lesbische vriendin het maar wat fijn toen ik een vriendin had. Dat label paste me beter, vond zij.

Vooroordelen

Het wordt ook erg geseksualiseerd. Als ik mijn ex-vriendin tijdens het uitgaan zoende, moesten we de mannen van ons afslaan. Ze nodigden zichzelf meteen uit voor een trio! Dat vond ik zo vervelend worden, dat ik het geven van een kus steeds vaker voor thuis bewaarde.

Ook is mijn geaardheid een keer aangezien voor een fetisj. Een onbekende man ving flarden van mijn gesprek op en vertelde toen dat hij ’ook gek was op kinky seks’. Ik stond met mijn mond vol tanden.

Frustratie

De onwetendheid is zo groot. Het grootste vooroordeel is dat een monogame relatie niet aan mij besteed zou zijn. Onzin! Dat ik op mannen en vrouwen val, betekent niet automatisch dat ik allebei steeds nodig heb in mijn leven! Het frustreert me. Gelukkig weten mijn vriend en ik wel beter…”

