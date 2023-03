Snelle snack: gekaramelliseerde pistache-sinaasappelrepen

Ingrediënten

(Voor 12 repen)

100 g kristalsuiker, extra fijn

2 el kokend water

1 el boter

1 el sap van 1 biologische citroen

½ tl zout

50 g druivenmelasse

rasp van ½ biologische sinaasappel

100 g pompoenpitten

150 g ongezouten

pistachenoten, gepeld

Bereidingswijze

Stap 1

Zet een groot plat bord klaar en leg er een vel bakpapier op.

Stap 2

Meng met een garde de suiker, het water, de boter, het citroensap en zout in een diepe pan met dikke bodem.

Stap 3

Breng al roerend in 1-2 minuten aan de kook op halfhoog vuur. Draai het vuur laag, voeg de druivenmelasse toe en laat 10 minuten zachtjes koken. Blijf het mengsel af en toe roeren met de garde.

Stap 4

Haal de pan van het vuur en roer met een lepel de sinaasappelrasp, pompoenpitten en de helft van de pistachenoten door het mengsel.

Stap 5

Schep de inhoud van de pan snel op het bord met bakpapier, bestrooi het gelijkmatig met de andere helft van de pistachenoten en leg er een ander vel bakpapier op.

Stap 6

Druk de massa stevig aan met uw handen tot een ronde plak van 1 centimeter dik. Leg het bord in de koelkast en laat de plak in ongeveer 60 minuten opstijven.

Stap 7

Snijd de plak in repen of breek ’m in stukken. Bestrooi de repen eventueel met een beetje maïzena of suikerpoeder als ze plakkerig aanvoelen. Bewaar ze in de koelkast, want bij kamertemperatuur zakken ze een beetje in.

