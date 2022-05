Huidkanker kostte Chasidiyah haar bovenlip: ’Smeer je in!’

„Zelf ben ik ook nooit iemand geweest die zich fanatiek insmeert. Ik ben het type dat elk jaar een voorraad zonnebrandmiddelen aanschaft, maar het vervolgens het jaar daarop ongebruikt kan weggooien. Mijn gezicht wordt er zweterig van en ik vind het niet lekker ruiken. Dat geef ik zelf toe. Ik hield nooit van de zon, maar nu blijf ik echt zoveel mogelijk binnen of in de schaduw en zet ik desnoods een hoedje op, omdat ik weet dat onbeschermd zonnen wel degelijk gevolgen kan hebben.”

Bloedlip

„Het begon met een bloedlip, zeker vijftien jaar geleden. Ik dacht dat ik een koortslip had, waardoor ik eerst zelf ben gaan dokteren, maar niets hielp. Na lang geëmmer ben ik naar de huisarts gegaan, waarop ik werd doorgestuurd naar de dermatoloog en kaakchirurg. Mijn beschadigde lip bleef voor hen een raadsel. Jarenlang bleef ik met mijn bloedende lip rondlopen. Er waren periodes waarin het bloedde stelpte, maar uiteindelijk barstte de wond altijd weer open. Steevast had ik daarom een rol toiletpapier naast mijn plekje op de bank staan, zodat ik het bloeden kon deppen.”

„Ik wist niet wat mijn bloedlip veroorzaakte, dus ik wilde herpes niet uitsluiten. Ik durfde bij niemand meer uit hetzelfde kopje te drinken en ook zoenen had ik al voor de pandemie afgezworen. Als ik op kraamvisite ging, bleef ik ver bij de baby uit de buurt. Ik was bang voor wat mijn lip teweeg kon brengen.”

„Door de coronacrisis en de zware kanker van mijn moeder heb ik mijn zorgen over de bloedlip maar een tijdje van me afgeschoven. De dermatoloog had destijds de oorzaak niet kunnen achterhalen, maar had me wel verzekerd dat het geen kanker was, dus hoe erg kon het zijn?”

Geschrokken

„Desondanks merkte ik dat het mijn leven bleef beperken. Daarom besloot ik in december 2021 opnieuw contact op te nemen met de dermatoloog. Hij schrok zichtbaar van het feit dat mijn lip nog steeds niet geheeld was en nam meteen een biopt af. Ik stond net af te rekenen bij de kassa, toen de dermatoloog vrij snel na de ingreep, belde met de uitslag. Er was toch kanker gevonden, een basaalcarcinoom. Hij was zelf ook hoorbaar verbaasd en geschrokken en verontschuldigde zich voor het feit dat ze het niet eerder hadden ontdekt.”

„Voor ik het wist lag ik onder het mes bij de kaakchirurg en zag ik mijn losgesneden lip boven mijn hoofd hangen in een soort kleine barbecuetang. Het was een rare gewaarwording, maar ik ben blij dat het achter de rug is. Mijn lip werd opgestuurd naar de patholoog anatoom en daar bleek dat het carcinoom niet te krap was uitgesneden, waardoor ze nipt alle huidkanker hebben kunnen verwijderen.”

Chasidiyah’s lip is goed hersteld: „Mijn lip loopt niet meer helemaal recht en er is nog een klein litteken te zien, maar ik tel mijn zegeningen!” Ⓒ Eigen beeld

Zonnebranddiscussie

„De lip is volledig genezen en functioneert beter dan voorheen. Ik ben blij met de zorg die ik heb ontvangen, maar wil iedereen wel op het hart drukken dat je bij twijfel altijd een biopt moet laten afnemen. Mijn basaalcarcinoom was vrij onschuldig en ik kan makkelijk leven met een halve lip. Toch is het belangrijk om niet te vergeten dat het in sommige gevallen zeer ernstige of zelf dodelijke gevolgen kan hebben. Daarom kan ik mij ook zo irriteren aan die zonnebranddiscussie.”

„Natuurlijk mogen we kritisch kijken naar de inhoud van zo’n flesje, maar de algemene richtlijnen en adviezen zijn er echt om ons te helpen en beschermen. Ik geef duidelijk aan dat ik zelf geen grote smeerder ben, maar ik ga ook niet rondbazuinen dat je níet moet smeren. Het is je eigen verantwoordelijkheid om je eraan te houden, maar wees je alsjeblieft bewust van de risico’s. Je lichaam lost het niet vanzelf op. Onbeschermd werken of recreëren in de zon is enorm onverstandig en kankerverwekkend. Het is daarom belangrijk om je goed in te smeren en je lippen dus niet over te slaan. Mijn basaalcarcinoom was vrij onschuldig, maar ik ben er zeker van dat zonnebrandmiddel zoiets kan helpen voorkomen.”