Zo krijg je binnen 5 minuten zin in seks

1. Samen douchen

Madonna zei het al: „Als je schoon bent, is niets vies aan seks.” Samen douchen biedt uitstekende kansen om alvast in de stemming te komen. Daarnaast geeft een schoon gevoel meer zelfvertrouwen in bed én nodigt zijn brandschone lijf uit om misschien nét even iets verder gaan. Dus voorspel en praktische investering ineen!

2. Zoenen

Zoenen is dé perfecte manier om lustgevoelens aan te wakkeren. Door een kus stijgt je bloeddruk, versnelt de ademhaling en gieren de hormonen door je lichaam die een rozig gevoel geven. Dus heb je weinig zin, investeer dan in een passievolle zoen en voel wat er gebeurt...

3. Doe eens gek

Zeker stellen die langer samen zijn, hebben vaak patent op één aanpak of één standje dat bevalt. Niets mis mee, maar een kleine verandering (andere houding, spannende lingerie, zelf het initiatief nemen) kan de hele ervaring anders maken. Dus, kom uit die comfortzone en doe eens gek!

4. Hint, hint

Complimentjes doen wonderen om zin in seks te krijgen. Is manlief niet zo complimenteus, geef dan zelf het goede voorbeeld. De kans is groot dan hij dan in mum van tijd ook met complimenten gaat strooien. Laat merken dat je het waardeert, dan realiseert hij zich wat het effect is van zijn lieve woorden en hoef je de volgende keer iets minder moeite te doen.

5. En vast én los én vast...

Op zich alleen al goed voor de blaas, maar ook fantastisch voor de seksuele beleving: jouw bekkenbodemspier trainen. Kan in de file, achter het bureau of tijdens de afwas. Ga goed op de stoel zitten en doe alsof je jouw plas ophoudt.

De juiste samentrekking van de bekkenbodemspieren voelt als een knijpbeweging, waarbij het bekken als het ware in het lichaam omhoog getild wordt, rondom vagina en anus. Weet je wat je moet aanspannen, dan kan even fantaseren en een paar keer aanspannen en weer loslaten je lust al aanwakkeren. Het proberen waard, toch?

6. Seks en uw cyclus

Wetenschappelijk bewezen: in de dagen voor de ovulatie (voor pilgebruiksters: rond de stopweek) maken vrouwen meer werk van hun uiterlijk, flirten ze meer, beleven meer plezier aan erotiek en hebben bovendien meer zin in seks. Wil hij vaker? Dan is dit moment ideaal voor een vrijpartij.

7. Mmmassage

De ideale manier om intimiteit en handtastelijkheid te combineren. Blijf niet te lang hangen bij veilige lichaamsdelen (daar wordt de ander alleen maar loom van), maar duik ook niet meteen op de erogene zone – cirkel er eerst even rustig omheen. Een erotische massage is een kwestie van een beetje plagen en uitdagen als opwarmertje.

8. Dag comfortzone

Seks op een niet voor de hand liggende plek is gegarandeerd onhandig, maar wel hitsig en spannend. Het schept een enorme band om op een trouwpartij verhit uit de garderobe te komen of het in het bos even snel tegen een boom te doen. Onderschat ook de mogelijkheden van een bezemkast, trapportaal en keukentafel niet. Sluit wel de gordijnen als je niet wilt dat de buren gaan kletsen.

9. Eén slaapmutsje

Alcohol helpt ontspannen en zorgt ervoor dat remmingen wegvallen, niet onbelangrijk om lekker te kunnen vrijen. Houd het bij één biertje, wijntje of cocktail: meer maakt al snel sloom en doet bovendien niets voor zijn erectie.

10. Leve de hulpstukken

Online shoppen maakt de aanschaf van seksspeeltjes wel heel gemakkelijk (en ja, ze worden in neutrale verpakking bezorgd). Zoek even wat verder dan de klassieke vibrator en er gaat een wereld aan fijne gadgets voor je open. Pocket Rocket, anyone?

11. Sense & Sensuality

Zelfs een courtisane kan op Uggs niemand verleiden. Breng jezelf in de stemming door je zintuigen te strelen: uitgebreid je haar borstelen, muziekje aan, sensueel geurende lotion, een zijden kimono op je naakte huid – jezelf een beetje kietelen is een prima manier om zin in vrijen te krijgen.

12. Zelfservice helpt

Dat mannen vaak spontaner zin in seks hebben dan vrouwen, komt omdat testosteron hen daarbij helpt én omdat ze het duidelijker merken: een erectie vraagt gewoon om masturberen en ontladen. Bij vrouwen speelt dat proces zich meer intern af en daarom doen we er niet altijd iets mee.

De kunst is die kriebels sneller te herkennen en te leren hoe je ze kunt opporren. Jezelf een aantal keer bevredigen bij een fijne fantasie, bijvoorbeeld. Zo’n imprint versterkt de ervaring. Lustgevoelens opwekken? Dan hoef je alleen maar aan die fantasie te denken om het bijbehorende gevoel naar boven te halen.

13. Beetje hulp

Glijmiddel is een geweldige hulp bij eigenlijk-niet-zo’n-zin-seks. Je kunt elkaar ermee stimuleren en het gevoel van opgewonden zijn triggert de hersens vaak in ook daadwerkelijk opgewonden worden: een win-winsituatie!

14. Zet de tv aan

Digitale tv heeft voor elk wat wils: porno voor de liefhebster, porna voor wie liever wat vriendelijker en broeieriger verleid wordt. Mannen zijn echt niet de enigen die visueel geprikkeld worden door sexy beelden (als een vrouw naar erotische beelden kijkt, neemt de doorbloeding van haar vagina binnen vijf minuten toe) en het kan je nog eens op ideeën brengen, zeker als er al een lekkere vent naast je ligt.

15. Sluit uw ogen

Cillian Murphy, Idris Elba, Gerard James Butler, Barry Atsma, Michiel Huisman... Dromen staat vrij en je man hoeft niet te weten dat je even in gedachten met een ander ligt te vrijen om op temperatuur te komen. Als je er zin van krijgt, heeft hij daar ook voordeel bij.

16. Lekker bedlezen

Vijftig tinten grijs (E.L. James) maar ook Negentig dagen Genevieve (Lucinda Carrington), de Crossfire-serie (Sylvia Day), Nog steeds geil! van (Isabelle Dams), het werk van Jennifer Probst, de klassiekers van Anaïs Nin en het Sexdagboek van Heleen van Royen.

17. Ken jezelf

Onzekerheid, gêne, opvoeding, vervelende ervaringen – er kunnen talloze redenen zijn om af te knappen op seks. Feit is dat elke gezonde vrouw het in zich heeft om een fijn orgasme te ervaren.

Snel zin in seks hebben, begint bij jezelf goed kennen (en soms is dat echt zo simpel als voor een spiegel op onderzoek uitgaan) en het veel en vaak met jezelf doen. Als je weet wat voor jou werkt, is het veel makkelijker om dat aan je partner duidelijk te maken. Zo wordt seks met zijn tweeën leuker en groeit de zin vanzelf.

18. Leg de lat laag

Goede seks is niet per definitie vier uur verwennerij en vergt ook niet per se slagroom en kroonluchters. Een gezellig vluggertje en daarna lekker samen slapen is ook al een emotionele investering in je relatie. Kom op, die vijf minuutjes heb je toch wel voor elkaar over?