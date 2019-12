Daghoroscoop 16 december

VANDAAG JARIG

Mercurius, die zich met uw carrière bemoeit kan voor verwarring zorgen doordat hij zich door verschillende sectoren van uw horoscoop beweegt en daar korte trendverschuivingen zal veroorzaken. Het kan lucratief blijken om geld te steken in online bedrijven en telecommunicatie.

RAM

Een vriendelijk gebaar kan het ijs breken als er onenigheid heerst binnen de familie. Toon u bereid te vergeven en te vergeten. Er kunnen onverwacht gasten opduiken die uw dag opfleuren of u wordt uitgenodigd voor een leuk evenement.

STIER

Wees tactvol en voorkom confrontaties al zal sociale en zakelijke communicatie lastig zijn. Het is niet verstandig om er lukraak op los te praten als u geen achtergronden kent. Vergaar kennis omtrent de gewoontes van uw klanten.

TWEELINGEN

Geen geschikte dag om cadeautjes te kopen; u neigt naar overdrijven omdat u niet helemaal helder denkt of u zorgen maakt. Blijf dus uit de buurt van winkels tenzij geld geen rol speelt. U kunt een vervelend bericht ontvangen.

KREEFT

Veel aan het woord zijn kan een manier zijn om spanning weg te nemen maar eis niet alle aandacht op in een conversatie. Focus op het onder controle krijgen van uw administratie en verzend kerstkaarten voor het te laat is.

LEEUW

De kosmos wijst meer op moeilijkheden op het werk dan op een rustige dag. Collega’s kunnen over hun toeren zijn en dus weinig behulpzaam. Uw baas kan kritischer zijn dan gewoonlijk. Trek het u niet te persoonlijk aan.

MAAGD

Logica kan vandaag ver te zoeken zijn. Probeer niet verstrikt te raken in verhitte debatten over onderwerpen als politiek of religie. Maak liever plezier. Praten kan iemand helpen die pijn lijdt of treurt over een recent persoonlijk verlies.

WEEGSCHAAL

U kunt indruk maken op uw baas en het werk dat u doet biedt u een voorsprong als het gaat om promotie of salaris. Als u naar iets anders uitkijkt zal het een uitdaging zijn om op een volstrekt nieuw gebied te kunnen excelleren.

SCHORPIOEN

Aan twijfel komt een eind als uw intuïtie u het antwoord verschaft waaraan u behoefte hebt. Uw succes kan tot een groot publiek doordringen en u zult genieten van de lof die u ten deel kan vallen. U kunt veel leren.

BOOGSCHUTETR

Laat u leiden door geduld en tolerantie als u te maken hebt met mensen van wie u afhankelijk bent en beheers u. Zakenlieden kunnen winst boeken met financieel speculeren als hun gezonde verstand niet is uitgeschakeld.

STEENBOK

Het nemen van een besluit kan moeite kosten als uw stem zegt wat uw hart niet wil weten. Vraag u af of u wel het pad volgt van uw individuele persoonlijkheid. Een goed moment om van loopbaan te veranderen of te gaan studeren.

WATERMAN

De kosmos moedigt u aan voorbereidingen te treffen voor de komende feestdagen. Ruim uw bureau op en versier de werkplek als u vandaag werkt. Anderen zullen luisteren naar hetgeen u te zeggen hebt, maar overschat uzelf ziet.

VISSEN

Emoties kunnen uw gedachten overschaduwen en een sluier leggen over elke vorm van helderheid. Onderhandelingen zullen vandaag moeizaam verlopen en weinig productief zijn. U kunt door verdraaide feiten of cijfers in problemen raken.

