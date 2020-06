’Wij zijn helemaal klaar met die zogenaamde vrienden’

Mijn man en ik hadden voor de uitbraak van corona een vakantiehuis geboekt en twee bevriende stellen uitgenodigd om mee te gaan. Een cadeautje om onze vriendschap te vieren. Maar ja, toen kwam dat akelige virus en werd ons huisje geannuleerd. De twee stellen waren teleurgesteld, maar gingen ervan uit dat we later dit jaar alsnog zouden gaan. Dat gaan we ook, maar zonder hen.

Borreltje

De afgelopen maanden hadden we eindelijk eens tijd om na te denken over ons leven, ons werk, onze inmiddels volwassen kinderen, onze vrienden… Waren we tevreden over hoe het allemaal ging? Eigenlijk waren we met alles gelukkig, totdat we onze vrienden gingen analyseren. Met wie hadden we nog steeds dezelfde klik, in wie waren we een beetje teleurgesteld en wie waren we ontgroeid?

Ineens kwam heel duidelijk naar voren: juist de stellen waarmee we op vakantie zouden gaan, bungelden ergens onderaan. We hadden ze welgeteld nul keer gesproken tijdens de lockdown. Wat bond ons nou eigenlijk? Ja, we kenden elkaar al ruim dertig jaar via het golfen. We konden met elkaar lachen. Hielden allemaal van een borreltje en van het goede leven. Maar verder?

Teleurgesteld

Waren ze er voor ons geweest toen mijn man wekenlang in het ziekenhuis lag na een vervelend fietsongeluk? Niet echt. Ja, ze vroegen tijdens het golfen wel naar hem, maar geen van hen is naar het ziekenhuis gegaan. En toen mijn moeder plots overleed en we niet naar Corfu konden, gebeurde er ook niets. Allebei hebben ze een tweede huisje: het ene stel op de Wadden, het andere stel in Noord-Frankrijk. Geen van hen heeft ooit aangeboden om daar eens te logeren.

Dat vonden we toen niet vreemd, maar nu… Het werd steeds duidelijker: het waren helemaal niet zulke goede vrienden! Leuk gezelschap, dat wel. Maar vríenden? Misschien niet heel kies, maar we besloten de proef op de som te nemen. Mijn man appte dat hij net had gehoord dat zijn baan op de tocht stond. Wie van hen zou de moeite nemen om te bellen? We zagen blauwe vinkjes verschijnen achter ons app’je, maar het bleef stil...

Klaar

Ongeveer een uur later, appte een van hen: ’Vervelend. Maar wees blij dat je geen ondernemer bent, onze zoon heeft al maanden geen inkomsten.’ O ja, dachten we, bij hen is het altijd erger. Het andere stel appte zelfs pas een dag later: ’Beetje druk hier, bel je later.’ Dat gebeurde dus niet. Toen we na maanden eindelijk weer mochten golfen, zei de man van het stel: ’Ik had je willen bellen maar er kwam iets tussen.’ We keken elkaar aan...

En nu hebben we dus beweerd dat het vakantiehuis van de baan is. Dat we, nu er ontslag dreigt, liever sparen. Geen van hen stelde voor om het huisje zelf te betalen, terwijl ze het financieel veel beter hebben. Dus wat ons betreft is het klaar zo. We zien ze nog steeds met golfen, maar daar blijft het bij.