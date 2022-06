Laat jij je kind bloot op het strand lopen?

In verkeerde handen

Dat steeds minder kinderen bloot op het strand lopen, komt volgens Elsbeth Reitzema doordat meer mensen een telefoon, en dus een camera, op zak hebben. Want wat als een foto van jouw blote kind in verkeerde handen terechtkomt?

„Die ene viespeuk die een foto van jouw blote kind zou kunnen maken, wordt echter niet tegengehouden door een zwembroek of bikinitopje,” zegt Arda Gerkens, directeur van Het Expertisebureau Online Kindermisbruik tegen Nu.nl. Zij vindt daarom dat je als ouders zelf de keuze moet maken of je je kind zwemkleding aantrekt, of dat je de eventuele viezerik een „aanvaardbaar risico” vindt.

Ongewoon om bloot te zijn

Kinderen zijn zelf minder vaak bloot op het strand, maar zien hun moeder ook minder vaak topless zonnen dan vroeger, meldt De Telegraaf. Daardoor komen kinderen veel minder vaak in aanraking met naakt. Dat bloot daardoor ‘ongewoon’ wordt voor kinderen is jammer, volgens Reitzema. „Als je je kind nooit naakt laat zijn - waar dan ook - dan zal hij of zij meekrijgen dat naakt zijn fout is, of gek.”

Praat mee

Laat jij je kind bloot rondlopen op het strand? Of doe je dat liever niet, omdat er mensen met slechte intenties in de buurt kunnen zijn? Of trek je je kind om een heel andere reden toch liever een bikinibroekje én -topje aan? Praat mee op onze Facebook-pagina!

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.