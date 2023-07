In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Ina (46). Haar nieuwe vriend is zelf nogal trots op zijn geslachtsdeel, maar de omvang doet haar meer kwaad dan goed. „Het kan soms echt pijn doen. Als ik dat zeg, ziet hij dat als een compliment.”

’Dat het een kwestie van wennen zou zijn, geloof ik inmiddels niet meer.’ Ⓒ Getty Images