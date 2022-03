’De hondenhater bleek heel dichtbij te wonen...’

Zes jaar geleden kocht ik een prachtig vrijstaand huis. Ik was toe aan vrijheid en rust en daar geniet ik nog dagelijks van. Maar helaas voel ik mij door de nieuwe buurman steeds minder veilig.

Hondenhater

Het werd afgelopen zomer duidelijk dat er een hondenhater in de wijk rondliep. Zo werd er een aantal keer vergiftigde koekjes gevonden op het grasveld. En toen in het weekend de politie voor de deur stond, bleek de hondenhater heel dichtbij te wonen...

Het bleek onze directe buurman die verantwoordelijk was voor de vergiftigde koekjes en dood van een pup! En van een andere buurtbewoner hoorde ik ook nog dat hij haar hond had geprobeerd dood te rijden en achter haar aan was gerend met een schep besmeerd met poep.

Vreemde vondst

Hij gooide ook met poep en andere vieze dingen. Inmiddels was iedereen op zijn hoede, maar kon niemand hem op heterdaad betrappen. De politie kon dus niks doen. Dat hij het later specifiek op ons gemunt had, bleek uit een vreemde vondst in de achtertuin.

Hij had scherpe voorwerpen in het gras geduwd, waarschijnlijk in de hoop dat mijn honden gewond zouden raken. Gelukkig ontdekte mijn man het op tijd doordat hij iets zag glinsteren. Mijn man was in alle staten en wilde het liefst bij hem aankloppen, maar dat hield ik tegen.

Camera’s

Ik voel me steeds minder veilig als ik met de honden loop. Als ik hem zie zorg ik dat ik op een plek ben waar hij met de auto niet kan komen. Anders ben ik bang dat hij een van mijn honden iets aan doet. Met oud en nieuw heb ik zelfs mijn deuren op slot gedraaid, omdat ik bang was dat hij in een dronken bui binnen zou vallen.

Het liefst hang ik overal camera’s op, maar ik wil mijn man niet laten merken dat ik bang ben. Hij is er helemaal klaar mee en heeft al een aantal confrontaties met hem gehad. Regelmatig wordt hij uitgescholden als hij na een dag werken thuiskomt. Het lijkt wel de omgekeerde wereld!

Melding

Mij zegt de buurman vanaf het begin al geen gedag, dat vind ik nog het minst erg. Ik begrijp simpelweg niet wat ik die man heb aangedaan. Ik heb alleen drie honden. Laatst zag mijn zus dat hij bij ons naar binnen stond te gluren.

Sinds zij dat heeft verteld, slaap ik slecht en ben ik nog banger voor hem geworden. Ik ben bang dat hij iets van plan is en dat ik straks voor een onaangename verrassing kom te staan.

Maar wat moet ik doen? Ik heb geen harde bewijzen. In de wijk hebben meer hondenbezitters het over hem. Ik denk dat ik deze week toch maar een melding bij de politie ga doen, mocht er dan wel wat gebeuren dan zijn zij in ieder geval vast op de hoogte.