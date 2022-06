’Zijn onenightstand bleek al 6 maanden zwanger te zijn’

Een paar jaar geleden werden Daan en ik door een wederzijdse vriendin aan elkaar gekoppeld. Over het algemeen moet ik daar niets van hebben, maar nadat ze mij een foto had laten zien, besloot ik toch met hem af te spreken.

Er was toch niets veranderd?

Ik was op slag verliefd. Zijn felblauwe ogen, zijn krullende bruine haar en zijn vlotte babbel zorgden ervoor dat ik geen kant meer op kon. Gelukkig dacht hij daar hetzelfde over en vroeg hij mij al tijdens de derde date of ik zijn vriendin wilde worden.

De weken daarna waren geweldig. We waren onafscheidelijk en deelden alles met elkaar. Dat veranderde toen we bijna twee maanden samen waren. Van de ene op de andere dag gedroeg Daan zich erg vreemd. Hij had geen tijd om af te spreken en ieder klein dingetje leek hem te triggeren. Ik had geen idee waaraan het kon liggen. Tussen ons was toch niets veranderd?

Hij was bang mij kwijt te raken

Na lang doorvragen kwam het hoge woord eruit: een paar maanden voordat hij mij leerde kennen, had Daan een onenightstand gehad. De vrouw in kwestie bleek nu zwanger te zijn - al zes maanden! Al die tijd had ze niets gezegd omdat ze niet wilde dat Daan haar een abortus zou aanpraten.

Huilend stortte hij zich voor mij op zijn knieën. Met zijn hoofd in zijn handen vertelde hij dat dit niet was wat hij wilde, dat hij een familie met mij wilde en dat hij ontzettend bang was om mij hierdoor kwijt te raken. Hoewel de shock voor mij net zo groot was als voor Daan, heb ik er geen moment aan gedacht om onze relatie te verbreken. Dit alles was gebeurd voordat wij elkaar kenden, dus hoe kon ik hem dit kwalijk nemen?

Eindeloze discussies

Hoewel het tussen ons al snel weer was als vanouds, bleken Daan en de aanstaande moeder van zijn kind absoluut niet door één deur te kunnen. Van de naam tot het merk luiers, werkelijk álles leidde tot een discussie.

Het allergrootste discussiepunt bleek Daans relatie met mij. Hij moest vooral niet denken dat zijn dochter ooit bij een andere vrouw dan haar moeder zou mogen komen. Drie maanden later werd Taylor geboren: een prachtig klein meisje met dezelfde pretogen als haar papa. Ze zou eens moeten weten welke storm haar komst heeft veroorzaakt.

‘Dat rotwijf’

Inmiddels zijn we bijna drie jaar verder en kunnen Taylor en ik het geweldig met elkaar vinden. Als ze in het weekend bij ons is, spelen we de hele dag door, word ik overladen met kusjes en knuffels en kletst ze de oren van mijn hoofd.

Stiekem ben ik blij dat dat laatste nog niet geheel vlekkeloos verloopt, want ik ben als de dood dat ze haar moeder vertelt over onze weekenden. Want hoe leuk wij het samen ook hebben, haar moeder heeft nog altijd een bloedhekel aan mij.

Toen Taylor een keer thuiskwam met ingevlochten haar, dreigde ze dat Daan zijn dochter nooit meer zou mogen zien als hij haar nog één keer in de buurt van ‘dat rotwijf’ zou laten. ‘Dat rotwijf’ slaat in dit geval dus op mij. Het laatste wat ik wil, is dat ik de reden ben dat mijn vriend zijn kind niet meer mag zien.

Deze situatie is voor niemand goed

Ik zou haar nooit afvallen, want ze is de moeder van een geweldig klein meisje, maar ik zou graag een eerlijke kans krijgen. Mocht de mogelijkheid zich ooit voordoen, dan zou ik haar met alle liefde uitleggen dat ik er niet op uit ben om haar haar moederrol af te nemen.

Voor Taylor ben ik de vriendin van papa en een vrouw bij wie ze terecht kan als mama even niet in de buurt is. En als Daan en ik ooit kinderen krijgen, denk ik dat ze een geweldige grote zus zou zijn. Ik hoop dat haar moeder op een gegeven moment inziet dat ik het beste met haar voorheb en dat de situatie zoals die nu is, voor niemand goed is.

*De namen in dit verhaal zijn om persoonlijke redenen gefingeerd.

