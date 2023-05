Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Armanda’s moeder heeft alzheimer: ‘Ik was bang dat we haar zouden verliezen’

Door Eline Doldersum Kopieer naar clipboard

„Tussen ons is er niet zoveel veranderd. Mama is voor mij nog steeds mama en dat zal ze altijd blijven.” Ⓒ Astrid Zuidema

Catharina is 54 als ze de diagnose alzheimer krijgt. Ze is geschokt, maar vastbesloten er het beste van te maken. Dat lukt, ondanks moeilijke momenten. Samen met haar oudste dochter en haar beste vriendin vertelt ze over het moois dat de ziekte óók brengt.