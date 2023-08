B&B Vol liefde: ’Zal Cupido dan toch nog raak schieten?’

1. Markante types

Dat een 30-jarige vrijgezel - die zelfvoorzienend in z’n uppie in the middle of nowhere in Zweden woont met een paar geiten en zonder keuken of wc, maar mét beste vriend met tulband - het saaiste personage van dit seizoen is zegt genoeg. Het is Walter met zijn tantratempel die ons achterover doet slaan van verbazing. En de 68-jarige Marian die in haar witte Ibiza-jurk de hele dag in haar loungestoel onderuitgezakt op haar mobieltje zit, terwijl de ene na de andere vrijgezelle vent op leeftijd haar het hof probeert te maken. Of Petri in Frankrijk, die als een schooljuf de ingevlogen singles uithoort alsof ze een tentamen Frans moeten maken. „Hier word ik niet vrolijk van”, aldus de B&B-eigenaresse als een van de logees haar boom te kort heeft gesnoeid. Nou Petri, wij dus wel. Héél vrolijk worden wij van dit zootje ongeregelde markante types.

2. Spiritualiteit

De spiritualiteit – ik bedoel spiruwaliteit – vliegt ons dit derde seizoen om de oren. Zodra de singles de B&B van Walter in Frankrijk betreden, krijgen ze een ongemakkelijke knuffel die wel een uur lijkt te duren. En nog voordat ze hun koffer hebben uitgepakt staan ze in zijn tantratempel te dansen. Mocht je het bij Walter tot een een-op-een date schoppen, dan word je door de beste man in je gezicht geschreeuwd. Allemaal onder het mom van ’voel je vrij’ en ’laat de vrouwelijke energie stromen’. Ook bij de jongste B&B-eigenaar van dit seizoen, Joy (26), wordt er gestrooid met spirituele quotes uit zelfhulpboeken in plaats van dat er daadwerkelijk wordt geflirt. Kortom, een ongemakkelijke ver-van-mijn-bed-show voor de nuchtere Hollandse kijker.

3. Complete mismatches

Waar in het eerste seizoen van dit RTL-4 paradepaardje geen liefde is voortgekomen, heeft Cupido vorige zomer maar liefst twee keer raak geschoten. Met zelfs een bruiloft in Oostenrijk in het vooruitzicht! Dit seizoen zijn de complete mismatches de rode draad van de show. Want al bij het tonen van de eerste voorstelfilmpjes was duidelijk dat er voor vrijwel geen enkele B&B-eigenaar een liefdeskandidaat tussen zit. We zijn inmiddels op de helft, maar er is zelfs nog bar weinig geflirt. Toch moeten we volgens de makers van het programma geduld hebben, want er schijnen serieuze matches in de laatste weken in het vat te zitten. Zal Cupido dan toch nog raak schieten?

4. Ongemakkelijke dates volgen elkaar op

Waar we in het echte leven de eerste stap voor een date vaak digitaal zetten, gaan deze mensen allemaal in real life op blind date. En dan is het ook nog eens meteen een date van een paar dagen mét overnachting, een concurrent of twee erbij én een draaiende camera ernaast. Genoeg ingrediënten voor een ongemakkelijke setting dus. Maar dat het zó ongemakkelijk zou worden…

5. Hunkerend naar de liefde

Hoe raar de vrijgezellen ook allemaal zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: stuk voor stuk zijn ze eenzaam en op zoek naar de ware liefde. Terwijl bij de meeste datingprogramma’s – hallo Temptation island! – deelnemers meedoen voor meer volgers op hun social-kanalen, zijn de B&B-kandidaten gemiddeld genomen een stuk ouder en alles behalve op zoek naar een gratis cosmetische ingreep. De meesten zijn gescheiden, weduwe of smachtend naar huisje-boompje-beestje. En met die onbeholpen eerlijkheid storten de meesten zich ongemakkelijk op dit avontuur. Daarom hebben wij als kijker – met uiteraard ongezouten commentaar – de kandidaten stiekem toch in ons hart gesloten. Nou ja, de meesten dan.

En om het je helemaal makkelijk te maken: lees hier de blogs van voorgaande afleveringen!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.