3x last minute surprise-inspiratie

Deze surprise is leuk voor iemand die houdt van beauty en verzorging. In de koker van de houder past een cadeau zoals een lipstick, maar ook een mooie poederkwast, lipgloss of nagellak.

Dit heb je nodig:

~ 2 lege toiletrollen

~ lege keukenrol

~ glimmende rode stof

~ zwart ribbelkarton

~ wit hoogglanskarton

~ goudkleurige stof

~ lijm

~ schaar

Zo maak je het:

1. Neem twee lege toiletrollen. Bekleed er een met zwart ribbelkarton en de andere met goudkleurige stof/papier;

2. Beplak de laatste toiletrol aan de binnen- en buitenkant met rode stof. Hier maak je de rode lipstickpunt mee. Deuk ’m aan de bovenzijde in, zodat er een punt ontstaat;

3. Plak nu alle toiletrollen in elkaar met lijm;

4. Knip twee C’s uit wit hoogglanskarton en plak ze, zoals het voorbeeld, op de stick, om er een Chanel-logo van te maken.

Blouse

Dit is een surprise voor iemand die houdt van kleding en uitgaan. In het wijnkistje dat als basis dient, kun je een fles wijn stoppen, maar ook een mooie sjaal of tasje.

Dit heb je nodig:

~ wijnkistje

~ wit karton

~ schaar

~ lijm

~ hamer

~ tackermachine of spijkertjes en hamer

~ rode stof

~ wit lint met bies

~ goudkleurige studs

~ knoopje

Zo maak je het:

1. Neem een wijnkistje en stop het cadeau erin. Doe de deksel erop en bekleed het kistje met een zachte, rode stof. Bevestig de stof aan de achterzijde met spijkertjes of met een tacker;

2. Maak van wit papier een boord (door een echt boordje van een blouse over te trekken en uit te knippen). Bevestig de uiteinden om het wijnkistje heen met lijm en plak hier vervolgens een knoopje op. Gebruik een lint om de boord mee af te maken, zodat het een echt boordje lijkt;

3. Betimmer het kistje met (gouden) studs in het midden van de doos, net als bij een echte blouse;

4. Knip van wit karton twee mouwen en plak deze op de stof. Gebruik ook hier het lint met biesje en de gouden studs als knoopjes.

Sushi

Deze surprise geef je aan iemand die houdt van lekker eten en/of koken. In de koker van de grote sushirol zou je een cadeaubon kunnen stoppen voor een kookworkshop.

Dit heb je nodig:

~ schaar

~ meerdere piepschuimbollen

~ scherp snijmesje

~ zwart karton

~ divers vloeipapier

~ groene viltstof

~ snoep, zure matten

~ satéprikker

~ flesje soja

~ sushimatje

~ eetstokjes

~ bord of schaaltje

Zo maak je het:

1. Snijd zeven schijven uit het midden van de piepschuimbollen. Bedek de kleine schijven aan de buitenkant met zwart papier;

2. De grote sushirol maak je door aan weerskanten van een satéprikker een schijf te prikken en de rol te bekleden met zwart karton over de gehele lengte;

3. Knip gekleurde staafjes van snoep en gekleurd vloeipapier. Beplak hiermee de uiteinden van de piepschuimschijven alsof het krab-, komkommer- of zalmstukjes zijn. Knip van het groene vilt een zeewierblad ter decoratie;

4. Leg de vijf sushischijfjes en de rest van de rol op een houten dienblad. Leg er houten stokjes bij en een flesje soja.

