Catherine: ’Zoveel empathie van een kind dat pas tien jaar is’

Catherine Keyl

Zag ik er enorm tegenop? Niet te geloven zo erg. Voor mij liever tien liveshows dan één ’spreekbeurt’. Maar in een vlaag van iets voor de maatschappij te willen betekenen, had ik me aangemeld bij nadeoorlog.nl. Om groep zeven en acht van de basisschool over de Tweede Wereldoorlog te vertellen. Net als mijn vader deed jaren geleden. Ook om ze uit te leggen dat, mijn hele leven door die oorlog beïnvloed is, ook al ben ik erna pas geboren.